In Insel-Gemeinde gehen Lichter aus

Am Samstag, 30. März, gehen von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. Während der WWF Earth Hour werden unzählige Privatpersonen zuhause die Lampen ausknipsen. Zugleich hüllen tausende Städte weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor oder der Big Ben in London. Auch Ilvesheim ist wieder dabei und wird eine Stunde lang die Beleuchtung der Schloss-Schule, der katholischen Pfarrkirche sowie dem Hallenbad abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Bürgermeister Andreas Metz fordert die Bürger von Ilvesheim auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist für jeden. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung!“ red

Info: Mehr unter https://www.wwf.de/earthhour

