Ina Reis will aufhören

Seit 2019 sitzt sie für die Grünen im Ilvesheimer Gemeinderat, jetzt zieht es Ina Reis in die USA. Die 19-Jährige hat daher bei der Verwaltung ihren Austritt aus dem Kommunalparlament beantragt. Wie aus der Vorlage zur kommenden Sitzung am Donnerstag, 5. März, hervorgeht, wird sie sich demnächst für einen sogenannten Work-and-travel-Aufenthalt in den Vereinigten Staaten aufhalten. Die

...