Infos über Investitionen

Das Ilvesheimer Rathaus hat den Verwaltungsausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung über die Investitionen der Jahre 2008 bis 2018 informiert. Bereits beim Bürgertag im vergangenen November hatte die Verwaltung der Öffentlichkeit diese Zahlen präsentiert. „Mit einer Präsentation vor dem Ausschuss erreichen wir allerdings noch einmal eine größere Öffentlichkeit“, sagte Bürgermeister Andreas Metz.

Er hob bei dieser Gelegenheit noch einmal hervor, an welchen Stellen die Gemeinde seit 2008 Geld in die Hand genommen hat. Beispiele dafür seien Ausgaben für den Bau des Neckarstadions, die Sanierung von Teilen der Neckarhalle und den Neubau von Kindergärten. „Da kommt eine ordentliche Summe zusammen“, pflichtete Peter Riemensperger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, dem Rathauschef bei. Michael Haug (Grüne) betonte ergänzend, dass der Verkauf von Grundstücken in Neubaugebieten auch Geld in die Kasse gebracht habe. tge

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020