Initiative kritisiert Radschnellweg

In der Fragestunde des Ilvesheimer Gemeinderats hat sich die Bürgerinitiative „Kein Radschnellweg“ zu Wort gemeldet. Die Versiegelung wertvoller Flächen zerstöre den Lebensraum vieler Tiere, der Wasserabfluss werde künftig erschwert, kritisierte eine Vertreterin des Bündnisses an dem bereits beschlossenen Vorhaben. Betroffen vom Radweg-Bau ist der östliche Rand der Kleingartenanlage in der Feudenheimer Au. Da die Entscheidung bereits zugunsten der Trasse gefallen ist, regte Bürgermeister Andreas Metz an, das Thema beim Land vorzubringen.

Auf ein Ärgernis wies der Betreiber der Minigolfanlage hin. Die benachbarten Toiletten würden am Wochenende häufig bereits um 17 Uhr abgeschlossen, was zu Unmut bei Spielplatz-Besuchern führe. Der Rat wird dem nachgehen, eine vorzeitige Schließung der Sanitäranlagen sei nicht beabsichtigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020