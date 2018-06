Insel-Bürger können sich an der Anlage beteiligen

Anzeige

„Wenn die Energiewende gelingen soll, dann muss jeder seinen Beitrag leisten“. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz warb am Mittwochabend für die Beteiligung an der Bürgersolaranlage auf dem Dach des neuen Schulgebäudes. Die Photovoltaikanlage wird von der Energiegenossenschaft Hohe Waid im Sommer dieses Jahres installiert. Zur Finanzierung kann der Bürger mit Anteilen zu je 500 Euro beitragen. Bei einer Informationsveranstaltung wurde in der Schule vor einer interessierten Hörerschaft die Thematik erläutert und quasi der Startschuss für die Beteiligung an der Ilvesheimer Einrichtung abgegeben.

Mit gutem Beispiel voran

Die Gemeinde Ilvesheim ging mit gutem Beispiel voran und hat sich zwei Geschäftsanteile gesichert. Weitere sollen folgen. Die Energiegenossenschaft hat beim Infoabend die Bürger mit Beitrittserklärungen versorgt. Laut Matthias Schütze, Vorstand der Genossenschaft Hohe Waid, stehe bei dem Projekt die Dividendenzahlung nicht im Fokus.

Zwar erwirtschafte die Genossenschaft mit ihren Unternehmungen immer Gewinn. Und zweimal wurde auch schon eine Dividende an die Mitglieder weitergegeben. Doch der genossenschaftliche Gedanke und die Reinvestition in umweltschonende Anlagen genießen Priorität, beantwortete Schütz entsprechende Fragen. Seit 2012 treibt die Hohe Waid den Aufbau von lokalen und regionalen Strukturen in der Energieversorgung voran. Dafür wurden zahlreiche Projekte umgesetzt: beispielsweise fünf Photovoltaikanlagen in Hirschberg oder die Beteiligung am Windpark in Buchen. Mit dezentral erzeugtem und vermarkteten Strom werden die Netze entlastet und mit den Erlösen neue Bürgeranlagen finanziert. An knapp 140 Mitglieder wurden 530 Anteile ausgegeben, so Schütze weiter.