Inselgemeinde im Ausnahmezustand

Ein bewaffneter Banküberfall auf die Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in der Schlossstraße hat am Dienstagmorgen in Ilvesheim für Schrecken und großen Aufruhr gesorgt. Ein bis dato unbekannter Täter drängte fünf Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe in den Tresorraum. Spezialeinsatzkräfte konnten die Eingeschlossenen gegen 10.40 Uhr befreien und aus der Bank bringen. Allen stand der

...