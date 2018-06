Insellauf am 9. Juni

Anzeige

Zusammen mit der Gemeinde lädt die Spielvereinigung am Samstag, 9. Juni, zum Insellauf ein. Start und Ziel sind auf dem Parkplatz von Neckarhalle und Hallenbad. Um 16.15 Uhr starten zuerst die Bambinis in die Heddesheimer Straße, die Königsbacher Straße, den Mühlenweg und die Brückenauffahrt zum Ziel vor der Neckarhalle. Die Streckenlänge für die Bambinis beträgt 850 Meter.

Schülerinnen und Schüler starten um 16.30 Uhr und laufen zwei Runden. Siegerehrung für sie ist um 17 Uhr. Eine halbe Stunde danach starten die Läufer des Hauptlaufs über zehn Kilometer gemeinsam mit den Staffeln. Vier Läufer teilen sich die zehn Kilometer, so dass jeder Teilnehmer zwei Runden á 1250 Meter zu laufen hat. Die Zehnkilometer-Läufer haben acht Runden vor sich.

Die Ergebnisse des Hauptlaufs fließen in die Cupwertung des Laufcups „Unterer Neckar“ ein. Gewertet werden die zwei besten Resultate. Letzter Lauf des Laufcups ist am 7. Juli in Edingen-Neckarhausen. Bei der Walkingstrecke über fünf Kilometer sind vier Runden zu bewältigen. Die Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg, Simon Michler und Stefan Schmutz, haben sich schon unter www.spvgg03-ilvesheim.de angemeldet. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz zögert noch wegen einer leichten Verletzung. Anmelden kann er sich noch bis eine Stunde vor dem Start im Eingangsbereich der Neckarhalle. red