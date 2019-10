Inspirationsquelle Maimarkt

Es ist die erste Nachtsafari in Ilvesheim, auf die Kabarettist Christian „Chako“ Habekost seine Fans mitnimmt. Ausgebucht ist sie, die Mehrzweckhalle ist voll besetzt: Die Reise geht in die Kurpfalz un in die große weite Welt mit so faszinierenden Wesen wie dem „Schoppen schwenkenden Blauschluckspecht“. Und damit das alles authentisch ist, babbelt der Kabarett-Ranger Pfälzer Mundart „ab jetzat“ und kündigt auch an, dass es keine Untertitel geben wird.

Hanoi hat Pfälzer Ursprung

„Pfälzisch ist die Ursprache der Menschheit. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mich nicht so geschämt.“ Sein Programm beginnt mit einem Klassiker, dem Dialog der einsilbigen Laute, die teils sinnentstellt in anderen Sprachen übernommen wurden: Aus dem pfälzische „Ooo“ machten die Franzosen schließlich das Wasser, aus „Worscht und Käs“ machten die Amerikaner den schlimmsten Fall, den worst case.

„Jede Sprache hat pfälzische Elemente“, sagt er und zählt Finnen, Chinesen, Hunnen und Engländer auf: Das englische Wort river (Fluss) stammt aus dem pfälzischen „riwwer“, auch die Google-Suche ist ursprünglich pfälzisch und kommt vom Gugge, (Schauen). Auch die vietnamesische Hauptstadt ist pfälzisch: Wo gehen wir hin beim Regen? „Ha, noi“, also hinein ins Haus.

Da hat er seine Mitreisenden, sein Publikum, das lacht über „die aus Blumenvasen Alkohol trinkenden Pfälzer.“ Habekosts Wortakrobatik und Beobachtungsgabe ist einfach genial. Er hätte dabei bleiben sollen, anstatt mit Kalauern über kulturelle Vorurteile und nationale Stereotypen von Mittelmeerurlaubern unnötige Zeit zu verschwenden: Dass „O sole mio“ nichts mit der Schuhsohle zu tun hat, ist so abgedroschen, das muss heute keiner mehr auf einer Bühne vortragen.

Immerhin, das Publikum hat kurz Zeit, sich von den Lachanfällen zu erholen. Bedauerlicherweise gibt es auch Unnötiges wie den Witz über minderjährige afghanischen Flüchtlinge: Das sind Vorurteile aus dem rechten Spektrum, denen man kabarettistisch keinen Platz bieten sollte.

Der Künstler wirkt zwischendurch unkonzentriert, spricht von Seckenheim statt von Ilvesheim und schafft es mitunter erst beim zweiten Atemzug zurück in den Dialekt. Und als er dann auch wieder bei seinem Lieblingsthema angelangt ist, den Pfälzern, da ist auch das Publikum wieder fit: Dass in der Pfalz die Rettungsgassen für die Lieferwagen der Winzergenossenschaften frei zu halten sind, sollte nun endlich auch den letzten Autofahrer zum achtsamen Fahren bewegen.

Ronzerobben sind keine seltenen Seelöwen vom Heddesheimer Weiher, sondern ein pfälzisches Verb, wie Habekost nach der Pause seinem Publikum die Pfälzer Sprache näher brachte. Und gegen die Austauschbarkeit der deutschen und internationalen Fußgängerzonen dank identischer Einkaufsläden bekannter Markenketten hat sich ausgerechnet eine Metropole widersetzt: Ludwigshafen. Ein genialer Höhepunkt auf der Reise durch die Region, die noch auf den Maimarkt führt: „Da kriegst du alles, selbst den Dampfstrahler fürs Kinderzimmer.“ Der Maimarkt ist seine neue Inspirationsquelle, sein „neuer Pool an Ideen“, wie er ankündigt: Dafür dürfen gern ein paar Kalauer aus seinem alten Programm verschwinden.

