Integration Thema im Ausschuss

Der Integrationsmanager der Gemeinde Ilvesheim, Ulrich Makowski, wird am Donnerstag, 13. Februar, dem Verwaltungsausschuss von seiner Arbeit berichten. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Seit Anfang 2018 wird die Position des Integrationsmanagers von Mitarbeitern des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes eingenommen.

Makowski selbst ist seit Oktober 2019 in der Inselgemeinde tätig. Seine Aufgabe ist es unter anderem, Geflüchtete in sozialen Fragen zu beraten. Er wirke damit auf eine Stärkung der Selbstständigkeit der geflüchteten Personen hin, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. tge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020