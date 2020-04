Internetseite informiert

Die Ilvesheimer Bürger können sich ab sofort im Internet darüber informieren, welche Geschäfte in ihrer Gemeinde noch geöffnet haben. Das teilte Helga Zühl-Scheffer, Vorsitzende des Ortsverbandes der Grünen mit. Der Initiator der Aktion und Ersteller der Internetseite ist ihr Sohn Felix Scheffer, derzeit Gemeinderat der Grünen. Auf der Internetseite www.ilvesheim-hilft.de können sich die Menschen darüber informieren, welche Geschäfte und Restaurants noch geöffnet haben und welche Dienste sie anbieten.

Die Initiatoren sind unter info@ilvesheim-hilft.de zu erreichen. Mit einer Mail an diese Adresse können sich zudem weitere Betriebe registrieren lassen. „Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft schwer. Ilvesheim ist da keine Ausnahme. Für viele Gastronomen, Friseurgeschäfte, Einzelhändler und Dienstleister wird diese Krise ein Kampf um das berufliche Überleben“, begründet Zühl-Scheffer den Schritt, die Internetseite ins Leben zu rufen.

Auch Bürgermeister Andreas Metz wies in einer Video-Botschaft vom Donnerstag auf die Aktion hin. Er zollte den Ilvesheimern für ihr diszipliniertes Verhalten Respekt und appellierte an den Zusammenhalt in der Gemeinde. Besonders Gastronomie und Einzelhandel habe es schwer getroffen, deshalb solle man die Lokale und Geschäfte unterstützen, zum Beispiel, indem man Gutscheine kaufe. red/tge

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020