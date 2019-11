Irisches Duo spielt in Schloss-Schule

Irische Musik gibt es am Donnerstag, 7. November, in der Schloss-Schule in Ilvesheim. Dann kommt das Duo Rufus Coates und Jess Smith in den Schwarzen Salon, in dem die Musik komplett im Dunkeln gespielt wird. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, die Karten kosten zehn Euro. Reservierungen nimmt der Veranstalter unter 0621/496 90 entgegen. „Die einzigartige Atmosphäre lädt den Zuhörer dazu ein, in eine andere Welt abzutauchen und dem Alltag zu entkommen“, sagen die Veranstalter. Mit den Liedern stimmt das irische Musik-Duo die Zuhörer auf die „dunkle“ Jahreszeit ein – eine Jahreszeit mit wohliger Atmosphäre und stimmungsvollen Live-Momenten. tge

