Jazz der 1930er bis 1950er erklingt beim Oktoberfest

„Den Fassbieranstich muss man sich vorstellen.“ Bernd Wendolsky lachte bei der Frage, wann es denn offiziell losgeht beim Oktoberfest. Der Abteilungsleiter Tennis bei der Spielvereinigung Ilvesheim hatte den heißesten Job des Tages, er stand am Grill und wachte über Bratwurst und Steaks. Immerhin, es gab echtes Paulaner Festbier vom Fass, das irgendwann vor dem Fest angezapft wurde. Und Wendolsky sorgte nochmals für einen lustigen Moment: Als er das Oktoberfest offiziell eröffnete und den Gästen zuprostete – mit einer Flasche Eichbaum Bier.

Ein Delegation Seckenheimer konnte da nur den Kopf schütteln, die waren am Tag zuvor noch in München beim echten Oktoberfest und Fassbieranstich dabei gewesen und eilends nach Ilvesheim gekommen. Am letzten warmen Spätsommertag feierten die Tennisfreunde Oktoberfest, die meisten erschienen standesgemäß in bayerischer Tracht oder zumindest im karierten Hemd und feierten gemütlich und ausgelassen unter blau-weißen Girlanden.„Wir denken uns die Deko einfach weg“, scherzte Jochen Pöhlert, als einziger Mann in der Gruppe der „Vocal Girls“ nahm der Gittarist und Saxofonspieler es mit Humor, mit seiner Jazzband beim Oktoberfest aufzutreten: „Wir haben gedacht wir treten bei einem Jazzfrühschoppen auf, wir haben kein einziges bayerisches Lied dabei.“ So gab es beim Oktoberfest eben nur Jazz der 30er bis 50er Jahre.

Dass das Festbier ein bisschen mehr Alkohol hat als normales Bier sorgte für baldige ausgelassene Stimmung, auch die Taktung der Witze legte einen Zahn zu, da ging es längst nicht mehr nur um Schafe und Enten auf dem Neckar zwischen Seckenheim und Ilvesheim: „Freibier for Sundays“ wurde gefordert. Neben Wendolsky hatten die Helfer und Organisatoren Inge Sierig-Hartmann, Hermann Münch, Stephan Steigerwald und Walter Heidinger für ein lustiges fröhliches Oktoberfest gesorgt. dle

