Jazzmusik für drei Generationen

Anzeige

Denn die jungen Musiker hatten aus ihrer „Jazz-Box“ einige Klassiker, aber auch moderne Interpretationen mitgebracht. Das Programm, welches die Studierenden vortrugen, ist Teil des Studiums. Einmal im Jahr findet die sogenannte „Jazzbox“ statt, bei der Sänger sowie Keyboarder aus den Bachelor- und Masterstudiengängen ihr Können rund um Jazz-Improvisationen unter Beweis stellen. Die Sängerinnen Rita Bavanati, Eva Sauter und Julia Kelsch sowie die Sänger Philipp Allar, der den Nachmittag eröffnete, Thilo Berndt, Jonathan Fischer und Harrison McClary knöpften sich also , unterstützt von den Pianisten Mark Hernadi, André Haaf und Henry Heiland nicht nur Klassiker der Jazz-Geschichte wie „A Night like this”, „Miss Jones” oder „Sister” vor, auch gelungene Improvisationen, etwa für zwei Pianos, fanden bei den mehr und mehr begeisterten Gästen zunehmend Anklang.

Nächstes Konzert im Juni

In den Beifall mischte sich immer wieder das windmühlenhafte Rauschen der Blätter der Vetter-Park-Bäume und passend dazu verabschiedeten sich die Studierenden unter viel Applaus mit „The Windmills of your Mind“. Die Musiker waren von der positiven Resonanz sichtlich angetan und bedankten sich für diesen schönen Nachmittag, während Vetter-Organisatorin Antje Geiter schon die nächste Einladung für ein Orchesterkonzert der Musikschule am 23. Juni aussprach, bei schönem Wetter wieder im Vetter-Park Open-Air. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018