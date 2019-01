Jubelfeier in Frankreich

In der jüngsten Vereinsvertretersitzung haben die Ilvesheimer Vereine im Feuerwehrgerätehaus die Termine für das Jahr 2019 zusammengetragen. Über die Termine im Januar wurde bereits informiert. Im Folgenden die Veranstaltungen von Februar bis einschließlich Mai. (Über die weiteren Einträge werden wir noch berichten.)

Februar: 2. KV Insulana, Kindermaskenfest, Mehrzweckhalle; 2. DLRG, Bezirksmeisterschaften St. Leon Rot; 6. Heinrich-Vetter-Stiftung, Vortrag über autonomes Fahren, Referent Tobias Traub; 9. Obst- und Gartenbauverein 1925, Schnittmaßnahmen an Hochstämmen, Lothar Maurer, Dieter Bühler, Gelände Vogelweide; 11. DLRG, Ortsgruppenmeisterschaft (intern); 12. CDU, Mitgliederversammlung mit Nominierung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl; 14. Heinrich-Vetter-Stiftung, Seniorenkino: „Die Feuerzangenbowle“; 15. DLRG, Jugendhauptversammlung; 15. DLRG, Jahreshauptversammlung; 16. KV Insulana, Kräppelkaffee, Mehrzweckhalle; 17. MGV Aurelia, Närrischer Frühschoppen, Sängerheim; 19. AK Integration, Café der Kulturen, JUZ; 23. IN-ZAB-SCHLAB-KU-KÄ-Gemeinschaftssitzung, Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld; 24. DLRG, Jugend Schlittschuhlaufen; 24. Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz, Jahreshauptversammlung, Aurelia Sängerheim; 27. Heinrich-Vetter-Stiftung, Senioren singen mit Seebären; 28. VdK, Faschingsnachmittag, Aurelia Sängerheim.

März: 1. Weltgebetstag der Frauen, ökumenischer Gottesdienst, St. Peter; 1. KV Insulana, Närrische Schlagerparty, Mehrzweckhalle; 2. Freiwillige Feuerwehr, Fire Fasnacht, Mehrzweckhalle; 2. Obst- und Gartenbauverein, Frauenschneidkurs, Maria Artner, Garten Bernd Bischer; 5. Heinrich-Vetter-Stiftung, Nachmittagskaffee mit Senioren; 7. Obst- und Gartenbauverein, Gärtnerfragen von A-Z; Lothar Maurer/Siegfried Bock/Karl-Heinz Eichhorn, Aurelia Sängerheim; 9. KV Insulana, Heringsessen, KVI Vereinsheim; 9. MGV Aurelia, Vorverkauf der Theaterkarten für Theaterabende, Sängerheim; 9. Angelsportverein, Neckarvorlandsäuberung, Treffpunkt Fischerhäusel; 15. ASV, Jahreshauptversammlung, Fischerhäusel; 16. MGV Aurelia, Jahreshauptversammlung, Sängerheim; 16. Verein der Gartenfreunde, Jahreshauptversammlung, SpVgg Clubhaus; 19. CDU, Bürgerinfo; 22. Gemeindeverwaltung, Ehrungsabend, Mehrzweckhalle; 22. Musikschule, Frühjahrskonzert, Bürgerhaus Hirsch; 23. VdK, Mitgliederversammlung, Sängerheim; 23. DLRG Watch-the- watch-Evening im Gruppenraum; 24. MGV Aurelia, Totengedenken Friedhof Nord; 27. Heinrich-Vetter-Stiftung, Vortrag: Mannheim 1918-2018, Referent Dr. Nieß; 27. TC Neckar, Jahreshauptversammlung, Clubhaus; 29. Musikschule, Klavierabend, Heinrich-Vetter-Stiftung; 30. Verein für Hundesport, Jahreshauptversammlung, Vereinsheim; 30. TC Neckar, Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier, Vereinsgelände; 30./31. MGV Aurelia, 1. Theaterwochenende, Mehrzweckhalle.

April: 2. Heinrich-Vetter-Stiftung, Frühlingsgedichte, 2. Freie Wähler, Lust auf Ortspolitik; 3. VHS, Abendführung durch den Heidelberger-Zoo; 5./7. Heinrich-Vetter-Stiftung, Handpuppenausstellung in den Stiftungsräumen mit Puppentheater im Zauberlehrling; 6./7. MGV Aurelia, 2. Theaterwochenende, Mehrzweckhalle; 7. Verein für Hundesport, Rally Obedience Turnier, Vereinsgelände; 10. Heinrich-Vetter-Stiftung, Vortrag Deutschland 1918-2018, Referent Dr. Frankenberg; 11. Obst- und Gartenbauverein, „Der neue Buchs“, Rainer Koch (LVG Heidelberg), Sängerheim; 12. Kfd, Palmstrauß- und Girlandenbinden für den Osterbrunnen, katholisches Pfarrheim St. Peter; 15. Kfd, Schmücken des Osterbrunnens; 22. Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz, Ostereiersuche, Vogelweide; 25. VdK- Treff, Sängerheim; 25. Freie Wähler, Kandidaten stellen sich vor; 27. CDU, Weinseminar mit Eric Henn öffentlich, Bürgerhaus Hirsch, 28. Verein für Hundesport, THS-Turnier, Vereinsgelände.

Mai: Mai: 1. Verein der Gartenfreunde, Maibaumfest, Kleingartenanlage; 1. SPD Ilvesheim, 1. Mai im Park, alla hopp!-Anlage; 1. Verein für Hundesport, Obedience Prüfung, Vereinsgelände; 2. SpVgg Ilvesheim, Seniorennachmittag, Clubhausgaststätte; 4. Gemeinde Ilvesheim, Peter und die Bürgermeister – ein launiger Abend mit Peter Grabinger & Co., Mehrzweckhalle; 4. VHS, Fahrt nach Bingen; 4. CDU, Tour de Flur mit dem Fahrrad; 5. MGV Germania, Muttertagsfeier, Mehrzweckhalle; 11. VdK, Tagesausflug Gartenschau Kaiserslautern; 12. Freiwillige Feuerwehr, Tag der offenen Tür; 16. Obst- und Gartenbauverein, Gemüseanbau in heißen Zeiten und milden Wintern, Heike Sauer (LVG Heidelberg), Sängerheim; 17. VHS, Fahrt nach Bingen; 18./19. Verein für Hundesport, Agility Turnier, Vereinsgelände; 19. CDU, Frühschoppen bei Bernhard Wagner; 19. MGV Germania, Familienausflug nach Kraichtal; 22. Freie Wähler, Bürgerstammtisch; 23. VdK-Treff, Sängerheim; 24./26. Verein für Hundesport Mondioring Prüfung, Vereinsgelände; 25. SpVgg Ilvesheim, Kinder-Karate-Tag, Neckarhalle; 26. Europa-, Kreis-, Kommunalwahl; 29.5./2.6. DLRG, Kinderzeltlager in Hemsbach; 30. MGV Germania, Vatertagsfest, Berthold’sche Scheune, Hauptstraße; 30.5/2.6. Fahrt nach Chécy, 25 Jahre Partnerschaft; 31.5/3.6. Angelsportverein Ilvesheim, Fischerfest, Festplatz. fase

