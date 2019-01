Jubiläum mit Gospel-Konzert

Ein Jubiläum feiert die Rainbow Gospel & Soul Connection aus Feudenheim: Seit 25 Jahren präsentiert der Chor Gospel in all seinen Facetten. Geleitet wird der „bunte Haufen, der es sich in den Kopf gesetzt hat, den Herrn mit fetziger Musik zu preisen“ seit fast 20 Jahren von Joe Völker, der neben seiner Chorleitertätigkeit unter anderem auch als Musikdirektor am Nationaltheater und am Capitol in Mannheim tätig ist.

Gefeiert wird am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr mit einem Doppelkonzert in der Feudenheimer Johanneskirche. Musikalische Unterstützung erhalten die Sänger durch den Gospelchor Joy’n’Glory aus Swisttal unter Leitung von Monica Schneider-Henseler. Die Chöre werden sowohl Auszüge ihres eigenen Repertoires vorstellen, als auch gemeinsam einen Teil des Abends bestreiten. Vorverkauf (13 Euro/erm. elf Euro): Mieder- und Kurzwaren Heike, Hauptstraße 76 und Gaststätte zur Wartburg, Wallstadter Straße 15 sowie über www.rainbowgospel.de. Karten an der Abendkasse kosten 15, erm. 13 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. scho

