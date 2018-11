Der Kirchenchor St. Peter Ilvesheim gestaltete am Christkönigssonntag die morgendliche Messe, bei der nicht nur gesungen, sondern auch der Toten der Chorgemeinschaft des vergangenen Jahres gedacht wurde. Am Nachmittag trafen sich Sängerinnen und Sänger zu Ehren der Heiligen Cäcilia zur Feier im Gemeindesaal. Musikalische Beiträge von Friedolin Bosse (Posaune und Gesang), der von seinem Vater Wieland Bosse am Klavier begleitet wurde, brachten die Besucher in feierliche Stimmung. Die musikalische Einstimmung war gelungen, Vorstandsvorsitzender Andreas Nadler konnte danach die Besucher begrüßen.

Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen und einer weiteren musikalischen Vorführung, standen Jubilare im Mittelpunkt. Veit Rutkowski, Präses der Chorgemeinschaft, ehrte bei den Aktiven Richard Schertel (Bass), Johann Hornauer (Tenor) und Marianne Metz (Alt). Rutkowski hob das große Engagement der Geehrten hervor. Bei den Jubilaren aus dem Bereich Fördermitglieder nahmen Claudia Sprengart und Annemarie Pfeifer eine Urkunde und einen Blumenstrauß entgegen.

Natürlich leistete auch der Kirchenchor unter der Leitung von Dirigentin Monika Ludwig seinen Beitrag zum Gelingen des Festes. Die Lieder „Soli Deo Gloria“, Hab´oft im Kreise der Lieben“ und der Kanon „Hallo Django“ wurden in guter Besetzung zu Gehör gebracht. Im Anschluss an das Häppchen-Buffet bildete der Kanon „Herr, bleibe bei uns“ den Schlusspunkt bei einem gelungenen Nachmittag. zg/neu

