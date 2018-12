Jubilaren werden auch Ständchen gesungen

Ein Höhepunkt der Winter-Weihnachtsfeier des MGV Aurelia Ilvesheim im Sängerheim war die Ehrung für insgesamt 500 Jahre Vereinszugehörigkeit von acht Mitgliedern. Georg Feuerstein und Karl Joachim (beide nicht anwesend) sind 70 Jahre Mitglied. Stolz auf 60 Jahre Vereinstreue dürfen Ferdinand Dorn, Harald Feuerstein, Walter Feuerstein, Günter Kloos, Klaus Riesenacker und Hans Seitz, die mit der Ehrenmitgliedschaft verbunden ist, sein. Geehrt wurden auch Mitglieder, die 25, 40 und 50 Jahre dem MGV Aurelia angehören.

Auf der Terrasse des Sängerheimes lockte ein kleiner Weihnachtsmarkt. Beate Bauer, Doris Heller-Kieser und Roland Gerth boten selbstgefertigte Hand- und Schnitzarbeiten, Marmelade, Pralinen, Liköre, besondere Essige und wunderschöne Dekoartikel an.

Großes Interesse

Begonnen hatte die Feier mit Kaffee- und Kuchengenuss, bevor Aurelia-Vorsitzender Karlheinz Lohnert die Besucher im weihnachtlich dekorierten Sängerheim begrüßte. Das große Interesse der Mitglieder an der Winter-Weihnachtsfeier zeige die große Verbundenheit mit dem Verein, so der Vorsitzende. Der Begrüßung folgte der Auftritt der Happy Singers unter der Leitung des neuen Dirigenten Michael Leibfried. Die Happy Singers gaben Weihnachtslieder aus aller Welt zu Gehör, auch ein afrikanisches, welches mit entsprechenden Bewegungen des Chores gesungen wurde. Der Chor zeigte sich hoch motiviert und Chorleiter Michael Leibfried war dementsprechend mit seinem Heimdebüt sehr zufrieden. Michael Leibfried: „Die Arbeit mit den Happy Singers macht Spaß. Sie sind stark motiviert, lassen sich hinreißen und sie halten sich an die Vorgaben des Chorleiters. Ein Chor ist in Bezug auf den Chorleiter keine Demokratie“.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten blieb genügend Zeit, sich zu unterhalten oder Lose zu kaufen und einen von 100 Gewinnen mit nach Hause zu nehmen. Freude brachte sowohl der Frauenchor mit „Weihnachtsfreude“ als auch der Männerchor mit „Maria durch ein Dornwald ging“. Beide Chöre standen unter Leitung von Peter Imhof. Sowohl Happy Singers, Frauen- und Männerchor als auch der später auftretende gemischte Chor erhielten viel Beifall.

Auszeichnung vom Verband

Im Ehrungsblock „40 Jahre“ Mitglied durfte der 1. Vorsitzende, der bei den Ehrungen von der 2. Vorsitzenden Monika Ottinger unterstützt wurde, auch seine Mutter Ortrud Lohnert ehren. Günter Kloos wurde einmal für 60 Jahre treue Mitgliedschaft bei der Aurelia geehrt. Zusätzlich ehrte ihn Gernot Herweh, Vorstandsmitglied beim Kurpfälzer Chorverband Mannheim, auch für 60 Jahre aktives Singen im Verein. Gernot Herweh – auch 1. Vorsitzender beim Gesangsverein Flora – betonte die sehr gute und schöne Kooperation zwischen dem MGV Aurelia und dem Gesangsverein Flora.

Einen besonderer Dank richtete er an Doris Heller-Kieser, die sich für Ehrungsangelegenheiten beim Kurpfälzer Chorverband Mannheim verantwortlich zeigt. Mit dem Auftritt des gemischten Chors (Frauen- und Männerchor) endete der offizielle Teil der Winter-Weihnachtsfeier.

