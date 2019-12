Jugend-Feier zum Jahresabschluss

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und so ist es Zeit, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen – so auch im Ilvesheimer Jugendzentrum (JUZ). Die Jahresabschlussfeier am Donnerstag, 19. Dezember, beginnt um 17 Uhr. Das Programm wird ab 17.30 Uhr losgehen. „Wir machen eine kurze Begrüßung und zeigen Videos und Bilder von unseren Angeboten im Jahr 2019“, sagte Christian Höltzing vom JUZ. „Ansonsten soll es im JUZ so zugehen wie immer – einfach entspannt. Unsere Jahresabschlussfeier richtet sich an Besucher, Teilnehmer und Helfer unserer Angebote, in erster Linie also an Kinder und Jugendliche“, so der Sozialarbeiter.

Zwei Tage vorher, am Dienstag, 17. Dezember, feiert der Arbeitskreis Integration (AKI) bereits seinen Jahresabschluss im JUZ und dankt damit all seinen Helfern. Beginn ist auch hier um 17 Uhr. tge

