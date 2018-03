„Jugendliche angemessen beteiligen“

Anzeige

Passagen im Antrag kritisiert

Michael Haug (Grüne) bekannte, dass seiner Fraktion die Integration von Jugendlichen grundsätzlich wichtig sei. Man könne aber den Eindruck gewinnen, dass die Jugendlichen an der alla-hopp!-Anlage nicht willkommen wären, übte Haug Kritik an Passagen des CDU-Antrags. Zudem riet er davon ab, einen Ort vorzugeben. Diesen Schlag wollte er gestrichen wissen. Was später auch geschah.

Verena Hepp (Freie Wähler) stellte sich hinter den Antrag. Die Vorgehensweise sei als Ansatz gut. Ein Treffpunkt sollte mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Dagmar Klopsch-Güntner (SPD) unterstützte auch den Antrag. Der Sozialarbeiter der Gemeinde sollte, so Klopsch-Güntner, einen Auftrag zur Koordination erhalten. Da sollten Möglichkeiten erörtert werden. „Wenn die Jugendlichen an der alla-hopp!-Anlage bleiben wollen, dann sollen sie dort bleiben“, machte die SPD-Rätin klar. Zur Finanzierung eines neuen Jugendtreffs hat die CDU auch ihre Vorstellungen. In den Jahren 2016 und 2017 waren 4250 Euro für einen Jugendbeirat in den Haushalt eingestellt worden. Diese Mittel wurden bisher nicht abgerufen. Zudem waren im letzten Jahr 10 000 Euro für einen neuen Bolzplatz im Mahrgrund vorgesehen, die aber nach dem Ausgang des Bürgerentscheids nicht benötigt wurden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018