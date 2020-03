Jugendlicher Film unterhält Eltern

Ein wenig aufgeregt waren sie schon, die Jungen, die im Ilvesheimer Jugendzentrum (JUZ) auf der Couch saßen. Sogar die Eltern waren gekommen, um den Film zu anzuschauen, den die Jugendlichen gedreht haben. Knapp 30 Menschen hatten sich am Mittwochabend im JUZ eingefunden, um auf einen ganz besonderen Jugendaustausch zurückzublicken.

Der Grund: Es war der erste seiner Art (wir berichteten). Noch nie zuvor war eine außerhalb von Schulen oder Vereinen organisierte Jugendgruppe in Ilvesheims französische Partnergemeinde Chécy gefahren. Der Ort liegt am Fluss Loire, nicht weit von Orléans entfernt. In den Herbstferien des vergangenen Jahres waren 13 Jugendliche aus der Inselgemeinde mit ihren drei Betreuern nach Frankreich gefahren.

Immer dabei: eine Kamera. „Wir haben mindestens acht Stunden Filmmaterial aufgenommen“, sagte Philippe Sontheimer. Er ist einer der Jugendlichen, die bei der Reise dabei waren. Leider habe es nicht das gesamte Material in den Film geschafft, fügte er hinzu. Das Endprodukt war rund eine halbe Stunde lang.

Dem Schnitt fielen tatsächlich zahlreiche Szenen zum Opfer. Die Trauer darüber hält sich bei den Jungen allerdings in Grenzen. „Wir konnten ja selbst entscheiden, was rein soll“, berichtet Philippes Bruder Raphael. Über mehrere Wochen hatten er und zwei weitere Jugendliche im Medienraum gesessen und gemeinsam mit JUZ-Leiter Christian Hölzing den Film zusammengeschnitten. „Heute sehen wir dann endlich den Lohn unserer Arbeit“, sagte Raphael Sontheimer.

Dass den Eltern das Werk gefiel, wurde recht bald klar. Denn es dauerte nicht lange, bis es die ersten Lacher im Publikum gab. Der Film zeigt unter anderem, wie die Gruppe einen Ausflug nach Paris machte, aber auch, wie sie dem schlechten Wetter trotzte.

Konkrete Pläne für ein Wiedersehen gibt es noch nicht, die Organisatoren können sich aber gut vorstellen, einen Besuch in ähnlicher Form wieder zu organisieren. Eines steht allerdings schon fest: Beim Inselcup in diesem Sommer wird ein Fußballteam aus Chécy teilnehmen.

