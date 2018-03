Jugendtreff und Parkplatz am Freibad

Anzeige

Der Gemeinderat Ilvesheim tagt am Donnerstag, 22. März, ab 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen dabei auch zwei Anträge. Die CDU wünscht die Beteiligung von Jugendlichen an der Kommunalpolitik. Die Freien Wähler setzen sich für Verbesserungen auf dem Parkplatz vor dem Freibad ein.

Jugendliche beteiligen

„Die Gemeinde muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln“, heißt es in dem Antrag der Christdemokraten. Im Speziellen sollen Jugendliche über einen Treffpunkt im Bereich des Neckarvorlands mitentscheiden dürfen, so die Vorstellung der CDU. In Zusammenarbeit mit dem Sozialarbeiter, der Verwaltung, dem Gemeinderat, dem Bauhof und Jugendlichen soll ein Freizeittreff geschaffen werden. Die CDU beobachtet vermehrt Treffen von Jugendlichen an der alla-hopp!-Anlage. „Zum Schutz der Anlage sollte den Jugendlichen alternative Möglichkeiten als Treffpunkt angeboten werden“, argumentiert die CDU.

Die Freien Wähler kritisieren den Zustand des Parkplatzes beim Freibad. Bei Regen bilden sich tiefe Pfützen, an heißen Tagen ist eine enorme Staubentwicklung zu verzeichnen, moniert die Rathauspartei. Deshalb die Forderung der FW: „Versetzung des Parkplatzes in einen dauerhaft ordnungsgemäßen und nutzbaren Zustand“. Die Verwaltung soll im ersten Quartal 2018 mit dem verantwortlichen Planungsbüro eine entsprechende Konzeption erstellen, so die Vorstellung der Freien Wähler.