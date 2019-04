Jugendvertreter an einem Tisch

Die Beteiligung Jugendlicher an politischen Entscheidungsprozessen soll in Ilvesheim vorangetrieben werden. Hintergrund ist dabei die Gemeindeordnung, die der Landtag von Baden-Württemberg Ende 2015 geändert hat, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Entscheidungsprozessen zu stärken. Am heutigen Mittwoch, 3. April, lädt die Rathausverwaltung daher die Ilvesheimer Jugendvertreter zu einem ersten Treffen ein. Ab 19 Uhr wird im Sitzungssaal getagt. Hier soll über Beteiligungsformen informiert werden. Außerdem steht der „Austausch über verschiedene Organisationsformen der Jugendvertretung in den Vereinen, Vereinigungen und kirchlichen Gruppen“ auf der Tagesordnung. neu

