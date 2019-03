Junge Mitbürger sollen mitreden

Bei der jüngsten Ilvesheimer Vereinsvertretersitzung, die von Andreas Trier, Vorsitzender der Freien Wähler, geleitet wurde, war die regelmäßige Zusammenkunft der Jugendvertreter der Vereine ein Thema. Bürgermeister Andreas Metz informierte über die Einladung zu einem ersten Treffen am Mittwoch, 3. April, im Rathaus.

Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen am Gemeindeleben und an der politischen Willensbildung zu Themen, die sie direkt betreffen, ist in der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg verankert. Es handelt sich dabei um eine Vorschrift. Nicht festgelegt ist, in welcher Form die Beteiligung zu erfolgen hat. Ein Jugendgemeinderat ist für Ilvesheim schwierig, da die Inselgemeinde keine weiterführende Schule hat. Bürgermeister Andreas Metz hierzu: „Gemeinderat, Mitarbeiter des Jugendzentrums sowie Vertreter der politischen Bildung haben sich Gedanken über die Beteiligung gemacht. Ein Beschluss des Gemeinderates aus dem vergangenen Jahr beinhaltet eine Beteiligungsform nach dem Vorbild der Vereinsvertretersitzung – ein „runder Tisch Jugendarbeit“.

Unterschiedlich organisiert

Das Gemeindeoberhaupt ging auf diese Beteiligungsform näher ein. Die Treffen sollen regelmäßig, ein bis zweimal im Jahr stattfinden und den Austausch, die Vernetzung sowie die Kooperation untereinander fördern. Die Jugendbeteiligung ist in der Gemeinde in den verschiedenen Vereinen unterschiedlich organisiert. Zu den Treffen sind neben den Kindern und Jugendlichen auch die Jugendwarte, die sich mit der Jugendarbeit beschäftigen, eingeladen. Sie sollen sozusagen als „Tandem“ an den Sitzungen teilnehmen. Neben dem Austausch bei den Treffen sollen auch Themen herausgefiltert werden, die die Jungen bewegen. Diese Art der Beteiligung soll in Jugendforen münden.

Eine weitere Beteiligungsform betrifft mehr die Friedrich-Ebert- und die Schloss-Schule Ilvesheim und nennt sich „Ortsdetektive“. Es finden Begehungen des Lebensumfeldes durch die Kinder und Jugendlichen statt mit Fragen nach schönen und weniger schönen Plätzen in der Gemeinde sowie nach Wünschen der Kinder. Abschließend appellierte das Gemeindeoberhaupt an die Vereinsvertreter die Kinder und Jugendlichen der Vereine und Gruppen zum ersten runden Tisch Jugendarbeit hinzuschicken, gerne auch in Begleitung von Erwachsenen. Ansprechpartnerin für die Kerwe ist seitens des Rathauses Janina Schückle. Eine Sitzung findet am 9. Mai im Rathaus statt. Ein neuer Akzent wird bei der diesjährigen Kerwe am Sonntag gesetzt. Er soll zum Familientag werden. Sonja Münch kündigte an, dass die AWO zum 100-jährigen Bestehen ein mobiles Spielangebot am Kerwesonntag anbieten wird. Vorgesehen ist auch, eine Wäscheleine mit den wichtigsten Daten aus der Geschichte der AWO zu spannen. Sonja Münch bot an, Vereine am Kerwesonntag im Rahmen des Kinderprogramms durch Spielgeräte zu unterstützen. „Jeder Verein und jede Organisation, die beim Kinderprogramm mitmachen, sind willkommen“, argumentierte Bürgermeister Metz.

Auch wird der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy bei der Kerwe dabei sein. Doris Keller von der katholischen Kirchengemeinde bat Buchs, Thuja sowie weiteres Grünzeug zum Schmücken des Osterbrunnens am Rathausvorplatz zu spenden. Die Grünspenden können am 12. April vormittags am katholischen Gemeindehaus St. Peter abgegeben werden. Gastgeber der nächsten Vereinsvertretersitzung ist der Karnevalsverein Insulana (KVI) im Vereinsheim am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr.

Termine im April: 2. Heinrich-Vetter-Stiftung, Frühlingsgedichte mit Kristin Wolz ju. und Christiane Hedke; 2. Freie Wähler, Lust auf Ortspolitik; 3. Volkshochschule, Abendführung durch den Heidelberger-Zoo; 5./7. Heinrich-Vetter-Stiftung, Handpuppenausstellung in den Stiftungsräumen mit Puppentheater im Zauberlehrling; 6. Gemeinde Ilvesheim, Neubürgerempfang, Bürgerhaus Hirsch; 6./7. MGV Aurelia, 2. Theaterwochenende, Mehrzweckhalle; 7. Verein für Hundesport, Rally Obedience Turnier, Vereinsgelände; 10. Heinrich-Vetter-Stiftung, Vortrag Deutschland 1918-2018 (Referent: Prof. Dr. Frankenberg); 11. Obst- und Gartenbauverein, der neue Buchs (Welche Alternativen stehen zur Wahl?), Rainer Koch, Aurelia Sängerheim; 12. Kfd, Palmstrauß- und Girlandenbinden für den Osterbrunnen, katholisches Pfarrheim St. Peter; 15. Kfd, Schmücken des Osterbrunnens; 16. AWO Ilvesheim, Jahreshauptversammlung, Bürgerhaus Hirsch; 22. Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz, Ostereiersuche, Gelände Vogelweide; 25. VdK-Treff, Aurelia Sängerheim; 25. Freie Wähler, Kandidaten stellen sich vor; 27. CDU, Weinseminar mit Eric Henn (öffentlich), Bürgerhaus Hirsch, Witz-Keller; 28. Verein für Hundesport, THS-Turnier; 30. KVI, Inselparty in den Mai, Mehrzweckhalle.

