JUZ befragt Jugendliche

Das Jugendzentrum JUZ in Ilvesheim befragt Jugendliche zum Thema Treffpunkte im Freien. Das teilte Christian Hölzing, Leiter der Einrichtung, mit. Die Umfrage ist zum Teil ein Ersatz für das erste Ilvesheimer Jugendforum, das wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Das Thema sollte dort eigentlich mit einem Workshop behandelt werden.

„Nun werden wir noch den Herbst nutzen, um Meinungen und Rückmeldungen zu sammeln“, sagt Hölzing. Man habe im Sommer bereits Jugendliche im öffentlichen Raum interviewt. Nun sammle man noch per Online-Fragebogen Meinungen und Vorschläge. Der Fragebogen, der direkt am Computer ausgefüllt werden kann, steht auf der Internetseite jugendbeteiligung-ilvesheim.de bereit. Wer das Formular erst ausdrucken will, kann dies tun und das ausgefüllte Papier an Jugendzentrum, Mühlkopf 4, 68549 Ilvesheim, schicken. Ab November sollen die Ergebnisse ausgewertet und mit Verwaltung und Gemeinderat diskutiert werden.

Info: Infos und Fragebogen unter www.jugendbeteiligung-ilvesheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020