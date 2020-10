JUZ bietet Ferienprogramm

Das Jugendzentrum JUZ in Ilvesheim bietet trotz Corona-Pandemie ein Herbstferien-Programm an. Das teilt der Leiter des Zentrums, Christian Hölzing, mit. Für alle Angebote ist aber eine Anmeldung erforderlich“. Hölzing und seine Kollegin Lena Keil sind dafür (und auch fürweitere Rückfragen) unter 0621/496 33 42 oder info@juz-ilvesheim.de zu erreichen.

Das Programm beginnt am Freitag, 23. Oktober mit einer Halloween-Party (mit Verkleidung) ab 15 Uhr. Weitere Programmpunkte sind Ausflüge in den Kletterwald nach Viernheim und in die Trampolinhalle nach Heidelberg. tge

Info: Weitere Infos nach einer Mail an info@juz-ilvesheim.de

