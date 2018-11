Kaminbauer hilft, Wünsche zu erfüllen

Noch einmal die Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund erleben. Eine an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankte Frau äußert diesen Wunsch. Eigentlich kann dieser nicht erfüllt werden, handelt es sich bei dieser Begegnung doch um das DFB-Pokalfinale in Berlin. Kommt hinzu, dass die unheilbar erkrankte Mutter von ihren Zwillingen sowie zwei Helfern begleitet wird. Fünf Karten für ein Fußballspiel, das restlos ausverkauft ist. Ein Fall für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Und das Team macht es möglich. Die Frau kann mit ihren beiden Söhnen nebst zwei ehrenamtlichen Begleitern den Toren „ihrer“ Borussia zujubeln.

Ein Fall von vielen, der sich im letzten Jahr zugetragen hat. Der ASB ist als Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation in ganz Deutschland tätig. Der Verband Mannheim/Rhein-Neckar übernimmt die Fälle in der Region. Dazu zählt auch das Ehrenamtsprojekt „Der Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“. Seit Dezember 2016 werden Wünsche von Menschen erfüllt, die nur noch eine kurze Lebenserwartung haben. Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden, wollen spüren, dass sie leben, heißt es beim ASB. Die letzten Herzensangelegenheiten werden kostenfrei ermöglicht. Projektleiterin Tina Schönleber zählt in ihrem Team 70 Ehrenamtliche, die Sterbenskranke auf der jeweiligen Wünschetour begleiten. Dabei, so Schönleber, sei man auf Spenden angewiesen.

Mit den 2000 Euro, die Tina Schönleber jetzt von der Ralf Schnor GmbH erhielt, können wieder zahlreiche Wünsche erfüllt werden. Der Kaminbauer aus Ilvesheim-Neckarplatten hat auf seinem Gelände ein Sommerfest mit Kunden, Lieferanten, Bekannten und Verwandten organisiert. Gerne zahlten die Gäste für Eintritt und Verpflegung, war doch klar, dass der Reinerlös an soziale Einrichtungen gespendet würde.

Zwei Empfänger

Nach dem Kassensturz hat der Kaminbauer 2000 Euro für das ASB-Projekt und zusätzlich 200 Euro für die Wunschbaumaktion der Mannheimer Aktion Sorgentopf eingetütet. Ab Anfang Dezember steht im Kurpfalz Center wieder dieser Weihnachtswunschbaum. Er ist geschmückt mit Wunschzetteln von Kindern der Vogelstang, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Jeder Besucher des Centers hat die Möglichkeit einen solchen Kinderwunsch bei seinem Einkauf zu erfüllen. neu

