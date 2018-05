Kampagne für Personal

Anzeige

Das Johanniter-Pflegezentrum im Seniorenstift Heinrich-Vetter in Ilvesheim beteiligt sich am heutigen Mittwoch, 2. Mai, an einer bundesweiten Personalkampagne. Mit der Aktion „besser-für-alle“ suchen die verschiedenen Einrichtungen nach neuen Mitarbeitern – in erster Linie Pflegefachkräfte, aber ebenso Auszubildende, Pflegedienst- und Wohnbereichsleitungen, kaufmännische Angestellte und Einrichtungsleitungen. Auch die Johanniter-Häuser Rhein-Neckar in Ilvesheim und Ladenburg suchen Verstärkung. Bei einem gemütlichen Nachmittag, der von 14 bis 17 Uhr in Ilvesheim stattfindet, hoffen die Verantwortlichen potenzielle Mitarbeiter zu begrüßen. neu