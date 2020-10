Kandidaten für Gutachterausschuss

Der Ilvesheimer Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden, wer für die Inselgemeinde im gemeinsamen Gutachterausschuss sitzen soll. Das geht aus der Vorlage zur Sitzung des Gremiums am Donnerstag, 22. Oktober, hervor. Das Treffen in der Mehrzweckhalle beginnt um 19 Uhr. Der Gutachterausschuss ist dazu da, zum Beispiel Werte von Baugrundstücken zu ermitteln.

Für Ilvesheim wird als stellvertretender Vorsitzender der Diplom-Ingenieur Wolfgang Naumer vorgeschlagen. Ein weiterer ehrenamtlicher Gutachter soll Andreas Trier, Bankkaufmann mit Schwerpunkt Immobilien und Gemeinderat der Freien Wähler, werden. Darüber hinaus schlägt die Ilvesheimer Verwaltung Diplom-Ingenieur Egon Ries sowie den Landwirt und Landschaftsgärtner Christian Fülbier vor. Die Amtszeit der Ausschuss-Mitglieder dauert vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024. tge

