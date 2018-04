Karate hat ein Aushängeschild

Anzeige

Bei der Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim (wir berichteten) kamen auch die Abteilungen zu Gehör. Durchweg positiv war der Tenor der Berichte und es wurde deutlich, die Spielvereinigung hat für alle Altersgruppen das passende Angebot und stellt sich als ein leistungsorientierter Mehrsparten-Breitensportverein dar. Bernd Stezycki, Abteilungschef der Fußballer, sah bei der 1. als auch der 2. Mannschaft positive Entwicklungen. Auch im Jugendbereich blickt Stezycki zuversichtlich in die Zukunft. Ziel sei es, die Jugendspieler in die 1. und in die 2. Mannschaft zu integrieren.

Zufrieden zeigte sich auch Harry Gantner vom Fußball-Jugendleiterteam. Er stellte fest, dass die Trainersituation im Jugendbereich gut sei Helmut Zeh berichtete über die Schiedsrichter der SpVgg. Mit fünf Schiris erfülle man das vom Verband geforderte Quantum. Roman Berden vom Insel-Cup-Turnierausschuss teilte mit, dass das Teilnehmefeld für das Turnier vom 27. bis 29. Juli stehe. Handball-Abteilungsleiter Oliver Grimm informierte zunächst über das Ergebnis der Jahreshauptversammlung der Abteilung und ging dann auf den laufenden Spielbetrieb ein. Mit zehn Jugendmannschaften und fünf aktiven Teams (zwei Herren-, Senioren 32 und zwei Damenmannschaften) ist die Abteilung Handball in die Saison gestartet. Seit zwölf Jahren wird eine Jugendspielgemeinschaft mit Ladenburg gestellt. Die 1. Damenmannschaft hat noch die Chance in die Verbandsliga aufzusteigen, die beiden Herrenmannschaften bangen noch um den Klassenerhalt und die AH spielt in einer selbstorganisierten „Oldie-Gruppe“.

Verena Hepp aus der Abteilung Turnen/Tanzen berichtete über neue Übungsstunden für Kinder unterschiedlichsten Alters, die sehr gut angenommen werden. Aktuell gebe es Umstrukturierungen bei den Übungszeiten, die Trainingsphase sei in vollem Gange und im Juni ein Ausflug der Abteilung geplant, so Hepp. Turntag ist der Montag, 145 Kinder (zwischen 18 Monaten und 12 Jahren) werden in sieben Gruppen „beturnt“ und es gibt eine Warteliste, tat Abteilungsleiterin Turnen, Conny Fischer, kund. Abteilungsleiter Tennis, Bernd Wendolsky, führte auf, wie im Vorjahr habe man acht Mannschaften für die jetzige Spielsaison gemeldet. In seinem Bericht sprach er auch über den Erfolg der „Gentleman-Mannschaft“, die bei den Badischen Meisterschafen den 3. Platz belegte. Uwe Mehren: „Für die Abteilung Tischtennis ist die Spielrunde bereits abgeschlossen. Die Herrenmannschaft belegte den 6. Platz (Kreisklasse A Staffel 3) und im Pokal erreichte sie das Achtelfinale.