Karin Jung verabschiedet

Die Ilvesheimer Verwaltung hat ihre langjährige Mitarbeiterin Karin Jung offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Das teilte die Gemeinde mit. Mit Ablauf des 31. Juli endete die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeitvereinbarung mit der Gemeinde und somit auch ihr „Ruhestand auf Probe“. Bürgermeister Andreas Metz bedankte sich bei Jung für ihre langjährige Tätigkeit, den vorbildlichen Einsatz und das vielseitige Engagement für die Gemeinde, in der sie auch wohnt. In ihren 40 Jahren im öffentlichen Dienst führte Jung verschiedene Tätigkeiten aus, unter anderem war sie mehr als 23 Jahre Sekretärin in der Friedrich-Ebert-Schule. tge

