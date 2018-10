Karnevalverein lädt zu Oktoberfest

Am Samstag, 13. Oktober, findet das zweite Oktoberfest des Karnevalvereins Insulana Ilvesheim (KVI) im Vereinsheim in der Kanzelbachstraße statt. Die organisierten Fasnachter bieten die entsprechenden bayrischen Schmankerl an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ DoMe. Karten für gibt es für sieben Euro im Vorverkauf bei Frisör Biegel, Neue Schulstraße 1 - 3 in Ilvesheim und bei Ingrid Schweitzer unter der Telefonnummer 0621/492447. Der Veranstalter hofft, dass möglichst viele Gäste im Dirndl oder der Lederhose kommen.

Eine Woche später lädt der Verein am Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 16 Uhr zum Schlachtfest in das Vereinsheim ein. neu

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.10.2018