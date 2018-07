Katholische Frauen wählen erste geistliche Leiterin

Anzeige

„Wir alle sehnen doch die nahen Urlaubstage herbei“, eröffnet Cosima Pender-Schmitt den Wortgottesdienst der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Stankt Peter in Ilvesheim. Wie immer ist der Jahreshauptversammlung eine kleine geistliche Runde vorangestellt, in der die Frauen gemeinsam einen kurzen Gottesdienst abhalten und einige Lieder singen. Unter dem Motto „Ferien“ reflektiert Pender-Schmitt über die wertvolle freie Zeit, die mit dem Sonntag als Ruhetag ja schon in der Schöpfungsgeschichte ihren Ursprung habe. „Es ist so wichtig, mal eine Auszeit zu nehmen von den alltäglichen Dingen“, spricht sie den anderen Damen aus der Seele.

Doch nicht alleine Frauen, auch Pfarrer Rutkowski findet seinen Weg in den katholischen Gemeindesaal. „Gerade rechtzeitig zum Imbiss“, scherzt die erste Vorsitzende Anni Wawra. Zusammen mit ihrem Vorstandsteam hat sie ein buntes Buffet organisiert, das zum gemeinsamen Schmaus einlädt. Die kleine Pause bietet den Gästen eine willkommene Gelegenheit, um Innenzuhalten oder sich gegenseitig wieder auf den neuesten Stand zu bringen. „Die Versammlungen werden immer so mühevoll organisiert“, schwärmt Mitglied Marianne Metz.

Familiäre Atmosphäre

Mit ihrer Offenheit schafft die kfd Ilvesheim eine familiäre Atmosphäre, die im vergangenen Jahr schon sechs neue Mitglieder angezogen hat. Den wichtigsten Programmpunkt hebt sich der Vorstand bis ganz zum Schluss auf: Die Wahl der ersten geistlichen Leitung. Nicht zu Unrecht spiegeln sich in den Gesichtern der kfd-Mitglieder Fragezeichen wider. Als der Vorstand vor einem Jahr auf Pender-Schmitt zuging und sie fragte, ob sie Interesse an dem Amt hätte, hat auch sie sich gefragt „wie soll das denn aussehen?“. Doch nach vier Wochenenden in Freiburg kann sie nun endlich eine Antwort auf die Frage geben.