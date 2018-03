Kaum Interesse an Diensten im Clubhaus

Anzeige

Zu großen Diskussionen führten die Clubhausdienste. In der Vergangenheit war die Bewirtschaftung zu einem Problem herangewachsen. Oft war nicht geklärt, wann das Clubhaus geöffnet ist und wer es bewirtete. Ohne verlässlichen Plan ist die Aufgabe nicht zu stemmen, wurde argumentiert. Auch wurde die Frage aufgeworfen, ob das Clubhaus von einem Pächter betrieben werden sollte?

Der Vorstand hat zu dieser Thematik eine Online-Umfrage gestartet, an der etwa die Hälfte der vernetzten Mitglieder teilnahm. Das Argument „ich habe keine Zeit“ war als Antwort stark vertreten, bedauerte Vorsitzender Jansch. Er gewann zudem die Erkenntnis, dass eine Strafe für nicht geleistete Dienste eher akzeptiert würde, als sich ein oder zwei Mal in der Saison für den Verein zu engagieren.

Doch nicht nur das Thema Clubhausdienst zog die Mitglieder in seinen Bann. Auch Julia König, Jürgen Kees und vor allem Armin Gattung mussten gewürdigt werden. Dieses Trio schied aus der Vereinsführung aus. Der Dank des Vorsitzenden Jansch für ihre geleisteten Dienste über Jahre war sehr herzlich. Vor allem aber an Gattung, der mit Jansch zusammen über 14 Jahre als 2. Vorsitzender den Club erfolgreich führte. Gattung gab eine Rückschau auf diese Zeit und stellte abschließend fest, er werde dem TCN auch weiterhin zu Diensten sein. Und wünschte dem Club neben sportlichem Erfolg auch in anderen Angelegenheiten weise Entscheidungen.

Die Vorstandschaft

Bei Neuwahlen wurde Dirk Jansch im Amt des TCN-Vorsitzenden bestätigt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Felix Hausmann. Der TCN-Vorstand setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: 1. Vorsitzender: Dirk Jansch, 2. Vorsitzender: Felix Hausmann, Kassier: Thorsten Weil, Öffentlichkeitsarbeit: Daniel Schäfers (unterstützt von Domenik Gassert), Jugendwart: Florian Brümmer, Wirtschaftsausschuss: Steffen Lupke, TA: Florian Brümmer, Veranstaltungen/Events: Melina Brummer (mit Kim Wassermann, Sharin Gattung und Dani Juch), Senioren-Vertreter: Rolf Bremicker, Kassenprüfer: Volker Herbel und Markus Maier.

Donnerstag, 22.03.2018