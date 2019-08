Kinder drehen einen Sktech

Was haben Kickerspielen, Kochen, Musik hören, Video drehen gemeinsam? All das und noch viel mehr kann man im Jugendzentrum (JUZ) in Ilvesheim machen. Es gibt dort viele Angebote, die Jugendliche kostenlos nutzen können. Beim JUZ-Kennenlerntag im Rahmen des Sommerferienprogramms konnten Kinder einen Teil der Angebote ausprobieren und einen kurzweiligen Nachmittag erleben. Bei der Begrüßung der 15 Gäste stellten die JUZ-Mitarbeiter Christian Hölzing und Lena Keil, die von Dean Dehoff unterstützt wurden, erfreut fest, dass auch neue Gesichter den Weg in die Einrichtung gefunden hatten.

Eigene Themen

Das JUZ kann von Kindern ab acht Jahren besucht werden. Großen Wert legen die Mitarbeiter auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Angeboten und dass Kinder eigene Themen, Anliegen und Interessen einbringen und an der Gestaltung des Programms aktiv mitwirken können. Den Einführungsworten und der Kennenlernrunde folgte eine Hausführung mit Vorstellung der Räume und den Angeboten.

Erstaunen riefen bei den Erstbesuchern insbesondere das Tonstudio und der Multifunktionsraum im JUZ hervor. Im Tonstudio gibt es eine Gesangskabine und auch einige Musikinstrumente stehen zur Verfügung. Der Multifunktionsraum ist gegenwärtig ein Studio zum Videodreh. Er kann aber auch als Sportraum oder als Raum für Theateraufführungen genutzt werden. Um einen Einblick in die Angebote zu erhalten, hatten die Mitarbeiter ein kleines Programm vorbereitet, aus dem sich die Gäste ihr Angebot aussuchen konnten. So wurden Outdoor-Spiele wie Fussball, Tischtennis und Federball angeboten und auch genutzt. Die Betreuung der Outdoor-Spiele oblag Dean Dehoff. Im Freien war auch eine Spielekonsole aufgebaut.

Im Innenbereich wurde gemeinsam ein Obstsalat zubereitet, Kicker gespielt und Musikvideos angesehen. Lena Keil wies auf den Mädchentreff im JUZ (freitags von 15 bis 18 Uhr) mit Do-it-yourself-Projekten, Schminken und Beauty sowie Chillen und Quatschen hin. Highlight des Kennenlerntages war der Dreh eines kleinen Sketchs mit Spezialeffekten, bei dem mehr Kinder mitwirken wollten als „Rollen“ zur Verfügung standen. fase

Info: Mehr unter www.juz-ilvesheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.08.2019