Kinder erfreuen mit Liedern

Veränderungen waren das Thema beim Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Ilvesheim. Die erste Veränderung fand sich auch prompt in dem Beginn des Gottesdienstes, um 11 Uhr, wodurch sich die Eröffnung des anschließenden Festes deutlich nach 12 Uhr verschoben hatte. Nicht verändert allerdings hatte sich die hohe Besucherzahl, darunter auch Pfarrer Dr. Veit Rutkowski und Bürgermeister Andreas Metz, die sich bei bestem Spätsommerwetter in und um das Gemeindehaus herum einfanden und von Moderator Johannes Fritz gewohnt charmant begrüßt wurden.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Daniel Kunz, dem Leiter der Seelsorgeeinheit Maria-Magdalena Mannheim, geleitet. Co-Zelebrant war Pater Herbert Hermle, der seit kurzem gemeinsam mit seiner Haushälterin ins Pfarrhaus eingezogen ist. Maßgebend mit vorbereitet wurde der Gottesdienst allerdings von dem Gemeindeteam und Cosima Pender-Schmitt, die auch die Predigt gehalten hatte. Eine der Veränderungen, denn künftig sollen sich die Ehrenamtlichen vermehrt einbringen dürfen. Der I-Chorus hatte dem Gottesdienst schwungvoll mit dem musikalischen Rahmen versehen. Das Gemeindeteam hatte sowohl für das leibliche Wohl, wie auch für Auge und Ohr bestens vorgesorgt. Traditionell wurde das Pfarrfest mit Liedbeiträgen des Männergesangvereins Germania unter ihrem Dirigenten Valentin Demesko eröffnet.

Happy Singers erstmals begrüßt

Im Laufe des Nachmittags konnte Johannes Fritz auch erstmals die Happy Singers des MGV Aurelia unter Michael Leibfried begrüßen, des Weiteren gab es musikalischen Genuss durch die beiden Ilvesheimer Kirchenchöre, beide sangen unter neuer Leitung. Beim evangelischen Kirchenchor schwang Dorien Schouten den Dirigentenstab, beim katholischen Kirchenchor Gabriele Roth. Die Kinder des Kindergarten St. Josef waren mit ihren Erzieherinnen präsent und erfreuten die Gäste mit diversen Liedern und Gesten zum Thema Freundschaft. Zwischen all den Beiträgen wurde munter geplaudert, gelacht und geschmaust. Auf der Speisekarte standen Grillgut, Putengeschnetzeltes und Schafskäse aus dem Ofen. Vervollständigt wurde die Auswahl durch Vesperteller und Wurstsalat am Nachmittag, am wohlgefüllten Kuchenbuffet überfiel so manchen die Qual der Wahl. Cocktails gab es an der Bar.

Zwischen all den Programmpunkten konnte man sich in aller Ruhe bei der KFD (katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) über Frauenarbeit in der Kirche informieren. Für die jüngeren Besucher hatte die KJG einen Sport-, Spiel- und Bastelparcours vorbereitet, manch älterer Besucher freute sich auf das alljährliche Bierkrugschieben. Worte des Dankes gab es für Gertrud Holzschuh und ihre Mitstreiterinnen, die dieses Jahr letztmalig am Bücherstand präsent waren. Nach einem regen Tag dankte Johannes Fritz allen helfenden Händen und freute sich trotz diverser Veränderungen in der katholischen Kirche über die Kontinuität im gesamten Gemeindeteam von St. Peter. moko

