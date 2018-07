Kinder gestalten Specksteine

Anzeige

Aus dem 14. Café der Kulturen vom AK Integration Ilvesheim und DRK Mannheim wurde das erste Park-Café der Kulturen. Das AK-Team um Doris Hartmann und Dieter Münster und Laura Hammerstein vom DRK hatten erstmals in den Park der Heinrich-Vetter-Stiftung eingeladen. Die gelungene Premiere soll im nächsten Jahr wiederholt werden. Die Führung mit Kunsthistoriker Dr. Jochen Kronjäger durch den Skulpturen-Park war sowohl für die Ehrenamtlichen wie die Geflüchteten und weiteren Interessierten ein Highlight.

Die Kunstinteressierten erfuhren zunächst etwas über Heinrich Vetter und seine Kunstsammelleidenschaft. Jochen Kronjäger ging dann auf einige Kunstwerke wie Peinestahl „Sam“ von Eberhard Fiebig und die Skulpturen und Plastiken von Frank Maasdorf ein und erklärte den Unterschied zwischen Skulptur und Plastik. Weitere Informationen über verwendete Materialien gab es zu den Kunstwerken „Filia Rheni“ und „Susanne im Bade“ von Martin Mayer und zu den drei Inuitwerken. Besucher Lothar Liebitz war begeistert: „Als Metallbauer war die Führung für mich inspirierend und sehr interessant, insbesondere auch dass der Kunsthistoriker Informationen zu den Materialien gab“.

Wichtiges Bindeglied

Begonnen hatte das erste Park-Café der Kulturen mit der Begrüßung durch Dieter Münster. Er sprach die Anfänge und die Ziele des AKs in Ilvesheim an. Ein Ziel sei, dass sich Einwohner und Neubürger mit Respekt auf Augenhöhe begegnen und keiner den anderen ausgrenze. Dieter Münster: „Es ist nicht nur ein Gebot des Asylrechts, sondern vor allem der Menschlichkeit, die ankommenden Geflüchteten in unserer Gemeinde zu unterstützen und gemeinsame Werte zu leben. Das Café der Kulturen ist hierfür ein wichtiges Bindeglied.“ Er dankte der Sozialkoordinatorin der Heinrich-Vetter-Stiftung, Antje Geiter, für die Einladung und die Organisation.