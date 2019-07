Kinderbetreuung soll teurer werden

Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 25. Juli, findet ein großes Stühlerücken im Ilvesheimer Ratssaal statt. Gemeinderäte werden verabschiedet, respektive verpflichtet. Dies sind die Auswirkungen der Kommunalwahl vom 26. Mai. Bei diesem Urnengang behaupteten sich die Freien Wähler als stärkste Kraft im Kommunalparlament. Sie hielten ihre sechs Ratssitze. Die Grünen legten drei Mandate zu und sind mit fünf Sitzen jetzt zweitstärkste Kraft im Gemeinderat. Die CDU kommt nach dem Verlust eines Mandats auf vier Sitze. Die SPD beklagt den Verlust von zwei Sitzen. Sie ist nun mit drei Räten vertreten.

Freie Wähler stärkste Fraktion

Sieben Gemeinderäte werden verabschiedet. Verena Hepp, Alfred Reiser und Dennis Rauhöft (alle Freie Wähler) traten nicht mehr zur Wahl an. Dieter Gustav Bühler, Dieter Werner Bühler, Philipp Kaltschmitt (alle SPD) und Dominik Dieter (CDU) erreichten nicht die nötige Stimmenzahl.

Die Verpflichtungsformel dürfen die neu- und wiedergewählten Gemeinderäte sprechen. Dies sind: Peter Riemensperger, Günter Tschitschke, Bernhard Ries, Sandra Stickel, Cornelia Fischer, Andreas Trier (alle Freie Wähler), Michael Haug, Ina Reis, Sarah Nick-Toma, Hans-Jörg Habermehl, Felix Scheffer (alle Grüne), Katharina Kohlbrenner, Barbara Hefner, Georg Sommer, Ralf Kohl (alle CDU), Rolf Sauer, Dagmar Klopsch-Güntner und Julia Weiss (alle SPD).

Während der Sitzung gilt es die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden und dessen Stellvertreter zu benennen. Ferner werden aus der Mitte des Gemeinderats drei Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Gewöhnlich wird in Ilvesheim der 1. Bürgermeister-Stellvertreter von der stärksten Fraktion benannt. Demnach wären die Freien Wähler wieder an der Reihe. Besetzt werden müssen ferner der Verwaltungs-, der Technische sowie der Partnerschaftsausschuss, nebst dem Ausschuss für Integration und Teilhabe.

Die Gemeinde entsendet zudem zwei Vertreter in die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim. Einer davon ist der Bürgermeister, ein weitere wird aus der Mitte des Rats bestimmt. In die Verbandsversammlung des Abwasserverbands Unterer Neckar entsendet Ilvesheim vier Vertreter. Für den Vorstand der Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim müssen drei Personen der Insel-Kommune delegiert werden. Schließlich gilt es vier Vertreter für das Kindergartenkuratorium zu bestimmen.

Letzte Anpassung 2017

Der neue Gemeinderat ist auch gleich bei Entscheidungen gefordert – so bei Gebührenerhöhungen für den Besuch des Gemeindekindergartens. Die letzte Anpassung fand zum 1. Oktober 2017 statt. Die Verwaltung empfiehlt eine rund siebenprozentige Erhöhung, analog der landesweiten jährlichen Empfehlung von drei Prozent Anpassung nebst einem Prozent zum Ausgleich des hohen örtlichen Betreuungs- und Qualitätsstandards. Die Satzung soll zum 1. Oktober dieses Jahres in Kraft treten. Auch die Gebühren für die Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren in den Betreuungseinrichtungen in der Heddesheimer Straße und der Goethestraße sollen steigen.

