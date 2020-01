Kirchengemeinderäte ins Amt eingeführt

„Unser Licht heißt Christus“. Mit diesen Worten eröffnete Margarete Kaibel am Sonntag den Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Ilvesheim. Zum letzten Mal stand sie an diesem Tag als Vorsitzende der Kirchenältesten vor den Gläubigen. Gemeinsam mit zwei Amtskollegen schied sie an diesem Tag aus dem Kirchengemeinderat aus.

Pfarrerin Anna Paola Bier dankte den Dreien, die über so viele Jahre mit ihrer Zeit, ihren Begabungen und ihrer Kraft den Weg der Gemeinde mitgeprägt haben und entband sie mit Gottes Segen und einem großen Applaus der Kirchengemeinde aus ihrem Dienst. Die ehemalige Pfarrerin der Inselgemeinde, Eva Weisser, hatte die ehrenvolle Aufgabe übernommen, das Grußwort zu sprechen, hatte sie doch viele Jahre mit ihnen zusammengearbeitet.

Kaibel und Marion Buchbach-Kliebisch wurden von Weisser liebevoll „Urgesteine der Kirchengemeinde“ genannt. Beide waren seit 24 Jahren als Mitglieder im Kirchengemeinderat engagiert dabei, Kaibel davon viele Jahre im Amt der Vorsitzenden. Die Rednerin dankte Kaibel für ihr schier unerschöpfliches Wissen und ihren steten Einsatz mit Rat und Tat.

Bei Marion Buchbach-Kliebisch verwies sie auf ihr großes Interesse in allen Bereichen und vor allen Dingen auch auf die Bereitschaft, auf „Schräges und Eigenwilliges“ einzugehen. Mit Bernd Bischer gehe nun ein Mann aus dem Bankfach, der seine großen Kompetenzen im Finanz- und Rechtsausschuss eingebracht habe. Allen Dreien wünschte Pfarrerin Weisser gutes Füllmaterial für die neue gewonnene Freizeit und Gottes reichen Segen.

„Eine Gemeinde kann nur dann lebendig sein, wenn Menschen bereit sind, nach ihren Geistesaufgaben in vielfältiger Weise daran mitzuwirken, das Evangelium von Jesus Christus weiterzutragen“, lauteten die einleitenden Worte von Pfarrerin Bier zur Amtseinführung der neuen Kirchengemeinderäte der Martin-Luther-Kirche. Durch einen Handschlag mit ihr und dem ausgesprochenen „Ja, mit Gottes Hilfe“ nahmen Ulrike Bauder, Gerda Bitsch, Melanie Brunnett, Gebhard Keuffel, Ruth Knester, David Kühn, Thomas Orth und Christiane Triller die Wahl und die damit verbundenen Aufgaben an.

Ganz neu im Kreis der evangelischen Kirchenältesten sind Ruth Knester und Thomas Orth. Gerda Bitsch, nun die „älteste Älteste“ ist, konnte sich noch gut an ihre erste Amtseinführung vor 18 Jahren erinnern, als sie noch die „jüngste Älteste“ war. Feierlich musikalisch umrahmt wurde die Einführung von Dieter Kegelmann an der Orgel und Hannah Kühn mit der Geige.

Dank für geleistete Arbeit

Die Predigt und ausführende Gedanken dazu drehten sich um den verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelium. Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Kirchgänger zu einem Sektempfang im Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche eingeladen. Ulrike Bauder sprach für die neuen Kirchengemeinderatsmitglieder und dankte den drei „alten“ für gemeinsam geleistete Jahrzehnte Kirchengemeindearbeit mit einem kleinen Präsent. Bei Sekt und Knabbereien klang der Vormittag gemütlich aus.

