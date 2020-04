Klänge auf dem Balkon

Die erste Aktion war ein voller Erfolg. Als die Germania in der vergangenen Woche „Freude schöner Götterfunken anstimmte“, waren viele Ilvesheimer dabei – wegen der Corona-Pandemie natürlich in gebührendem Abstand zueinander. Jetzt soll die erfolgreiche Aktion wiederholt werden. „Danke für die zahlreiche Teilnahme am gemeinsamen Singen letzten Freitag“, sagt der Vorsitzende Gerd Wawra. Auf mehrfachen Wunsch habe man sich entschieden, sich wieder zu treffen – und zwar virtuell auf Terassen, Balkonen und in Gärten. Die Veranstaltung findet am Freitag, 24. April um 18 Uhr statt. Das Lied, das dabei erklingen soll, ist „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Auch in Ilvesheim will man mit dieser Aktion Solidarität für systemrelevante Berufe zeigen. red

