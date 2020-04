Kleiner Bücherwagen bietet Lesefutter für die Feiertage

Die Bücherei in Ilvesheim ist derzeit zwar geschlossen, doch auf Bücher müssen die Bewohner der Inselgemeinde trotzdem nicht verzichten. In der Woche vor Ostern wird es nämlich ein besonderes Angebot geben. Das teilt Regina Weibel, Mitarbeiterin der Gemeindebibliothek, mit.

Am Dienstag, 7. April, können Interessierte zwischen 14 und 18 Uhr die Nummer 0621/49 66 05 30 anrufen. „Ich werde dann die Bestellungen, aber auch Anregungen und Wünsche entgegennehmen“, sagt Weibel. Sie weist darauf hin, dass nur telefonische Anfragen bearbeitet werden können. Die Bibliothekarin betont darüber hinaus, dass die Leser bereits vorher überlegen sollen, was sie gerne hätten. „Die Menge ist begrenzt, ich kann maximal drei Bücher ausgeben“, informiert Weibel.

Ausgeliefert werden die Bücher dann am Donnerstag, 9. April. Sie können aufgrund der aktuellen Situation nicht abgeholt werden. „Es ist wichtig, dass man mir bei der Bestellung gleich sagt, wo ich den Lesestoff hinterlegen soll“, sagt Weibel. Außerdem steht in den Wochen vor und nach Ostern jeweils am Dienstag und Donnerstag ein kleiner Bücherwagen vor der alten Kirche, in der die Bibliothek untergebracht ist. Er ist gefüllt mit Büchern aus Flohmarktbeständen. „Der Lesestoff kann gratis mitgenommen werden“, sagt Weibel. Der Wagen werde allerdings nur aufgestellt, wenn das Wetter es zulasse. red/tge

