Kleintierzüchter suchen Nachwuchs

Am vergangenen Samstagabend beging der Kleintierzuchtverein 1908 Ilvesheim seinen obligatorischen Familienabend. Als Zeichen des Dankes für alle Mitglieder und Freunde des Vereines, gab es ein gemeinsames Essen, verbunden mit Ehrungen erfolgreicher Züchter. Als willkommener Gast des Abends konnte Bürgermeister Andreas Metz begrüßt werden.

Von den 28 aktiven und passiven Mitgliedern des Vereines waren 20 der Einladung zu einem gemütlichen Abend ins Restaurant „Schiff Alexander“ in Ilvesheim gefolgt. Beginn und gleichzeitig Höhepunkt der Veranstaltung war die Siegerehrung der erfolgreichsten Züchter des Vereins des letzten Jahres. Die Pokalübergabe wurde von Bürgermeister Metz übernommen. „Was wäre eine Gemeinde ohne ihre Vereine“, so die Worte von Bürgermeister Andreas Metz. „Alle Vereine erhalten eine Grundförderung der Gemeinde. Vereine mit viel Jugendarbeit werden besonders gefördert“, informierte das Gemeindeoberhaupt. Er selber sei Mitglied in zahlreichen Vereinen.

Wanderpokale an Züchter

Die Gemeinde-Wanderpokale erhielten für ihre erfolgreiche Zuchtarbeit Gerlinde Sinn (Hühner/Zwerg-Wyandotten braungebändert) und Theodor Tappe (Ziergeflügel/Felsentauben). Die Wanderpokale von Bürgermeister Andreas Metz gingen an Gerlinde Sinn (Hühner/Zwerg Wyandotten) und Helmut Müller (Ziergeflügel/Diamanttauben).

Den dringenden Wunsch nach jungen Leuten äußerte Vorsitzender Helmut Müller, der seit über 20 Jahren den Verein führt. Helmut Müller erzählte, dass die Kleintierzucht ob der Arten- und Farbenvielfalt eine Wissenschaft für sich sei. „Die Zuchtarbeit ist ein sehr schönes Hobby, jedoch sehr zeitintensiv“, so der Vorsitzende. Denn die Tiere wollen immer gepflegt und versorgt sein. Ein Kleintierzuchtverein sei eben kein Sportverein oder die Feuerwehr, führte Müller aus und blickte damit auf Schwierigkeiten, die Züchter allgemein haben.

Schau am 2. und 3. November

Laut Müller seien Familien mit Migrationshintergrund immer willkommen. Die Integration im Verein werde im Moment durch zwei Personen aus Pakistan belebt. „Und die ganze Familie hilft mit“, freut sich Müller.

Immer wiederkehrender Höhepunkt des Vereinslebens ist die alljährliche und bei den Einheimischen beliebte Lokalschau, die es den Züchtern ermöglicht, die Ergebnisse ihrer erfolgreichen Rassezucht der Allgemeinheit vorzustellen. In den Jahren 2015 und 2016 musste die Traditionsveranstaltung allerdings wegen der Vogelgrippe abgesagt werden. Die diesjährige Lokalschau findet am 2. und 3. November wieder auf dem Vereinsgelände in der Kanzelbachstraße statt. mic

