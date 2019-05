„Können Ansprüchen der Teams nicht mehr gerecht werden“

Seit Jahrzehnten flattern einmal im Jahr Fahnen aus aller Herren Länder vor dem Ilvesheimer Rathaus und im Neckarstadion. Untrügliches Zeichen dafür, dass der Ball beim internationalen Vetter-A-Junioren-Fußballturnier rollt. Bei der 65. Auflage dieses renommierten Wettbewerbs wird jedoch keine ausländische Flagge mehr im Ilvesheimer Wind wehen. Die Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim, die das Turnier seit 1955 organisiert, musste wegen der fortgeschrittenen Professionalisierung die Reißleine ziehen. „Wir als kleiner Verein können den gewachsenen Ansprüchen der professionellen A-Junioren-Teams nicht mehr gerecht werden“, bedauert Roman Berden vom Insel-Cup-Ausschuss den Rückzug.

„In Zeiten, in denen A-Junioren teils millionenschwere Vorverträge in der Tasche haben und die Ansprüche an das sportliche Umfeld hoch sind, muss der örtliche Breitensportverein passen“, ergänzt Fußballer Roman Berden. Der Ball soll dennoch rollen. Am 20. und 21. Juli plant die SpVgg-Fußballabteilung regionale Jugendturniere. Möglicherweise gibt man dem Kind den Namen Heinrich-Vetter-Insel-Jugendturniere. Die Vorbereitungen laufen. Ein Gespräch mit der Vetter-Stiftung steht noch aus.

Fußballkunst zelebriert

Angedacht sind Spieltage für Bambini- und F-Jugendmannschaften sowie Turniere, bei denen D- und C-Junioren um Pokale kämpfen. Die Senioren sollen sich bei einem Blitzturnier auf die Saison vorbereiten. Die SpVgg-A-Junioren sind in einem Spiel gegen einen namhaften Gegner gefordert. Vorbei sind aber die Zeiten, in denen Fußball-Asse wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Mario Basler, Maurizio Gaudino oder Patrik Kluviert die hohe Kunst des Fußballsports in Ilvesheim zelebrierten. Vorbei sind seit langem auch schon die Zeiten, in denen Spieler bei Ilvesheimer Familien untergebracht waren. Die Ansprüche stiegen, Hotelunterkünfte für alle Teams wurden Standard. Auch die sanitären Anlagen des Vereins entsprachen nicht mehr den Wünschen der angehenden Profikicker.

„Unsere Umkleidekabinen sind vielen A-Junioren nicht mehr gut genug“, erläutert Roman Berden. „Sie sind halt auch anderes gewohnt“, gibt der Turniermacher unumwunden zu. Eine Folge der Professionalisierung waren auch, so Berden, die permanten Transfers zu den Hotels. Nach ihren Spielen stiegen die Mannschaften sofort in den Bus, um im Hotel Besprechungen und Analysen zu pflegen. Auf dem Gelände wurden die Teams eigentlich nur bei ihren Spielen angetroffen.

Die Kosten für das Turnier trugen Stiftungen. Auch bei der 65. Auflage wäre man mit dem Etat hingekommen, erklärt Roman Berden. Das Problem, das sich von Jahr zu Jahr zuspitzte, war ein lukratives Teilnehmerfeld zusammenzubekommen. Es hagelte Absagen, weil das Umfeld des Vereins für die Teams nicht professionell genug ist. Zudem lehnen manche Vereine Spiele auf Kunstrasen ab. „Über 120 Mannschaften wurden angeschrieben“, berichtet Sprecher Berden von großem Engagement. „Nur zwei Zusagen gab es“, sagt Berden und verhehlt seine Enttäuschung nicht. Auch deutsche Teams aus der A-Junioren-Bundesliga schickten reihenweise Absagen.

Veranstalter enttäuscht

„Das gewohnt hochkarätige Teilnehmerfeld wäre nicht zusammengekommen“, bedauert Berden die Absagen und letztendlich das aktuelle Aus des Insel-Cups. Enttäuscht zeigt sich auch das junge Insel-Cup-Team, das im Neckarstadion gerne ein internationales A-Junioren-Turnier ermöglicht hätte. Möglicherweise bringt das Team seine Erfahrungen bei einem anvisierten internationalen C-Jugendturnier ein.

Bürgermeister Andreas Metz bedauert den Schritt, den er aber „absolut nachvollziehen“ kann. „Viele A-Junioren der Gastteams sind halt schon Profis, mit entsprechenden Verträgen und Ansprüchen“, weiß Metz um die Problematik, die das Turnier zum Scheitern brachte. Aber das Ortsoberhaupt hofft, dass mit Mannschaften der französischen Partnergemeinde Chécy der internationale Charakter beibehalten werden kann. Für 2020, so Metz, gebe es schon Zusagen.

Dieter Münster, langjähriger SpVgg-Vorsitzender und Turniermacher, hofft ebenso, dass die Internationalität wieder aufgenommen werden kann. „Das war ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde“, erinnert sich Münster an viele Begegnungen zwischen verschiedenen Nationen.

