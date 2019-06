Können Arbeiten am Schulhof in Sommerferien beginnen?

Das Außengelände der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim soll umgestaltet werden. Der Gemeinderat hat im November vergangenen Jahres einer Umsetzung in vier Modulen zugestimmt. Drei weitere Schritte könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Planungsbüro und Bildungszentrum für Frei- und Spielraumplanung (Hohenahr) hat die Module im Block. Als Baubeginn wurde schon damals der Sommer 2019 anvisiert. Das heißt, in den Sommerferien sollen die Bauarbeiter wirken.

Der Terminplan könnte ins Wanken geraten. Denn die Ausschreibungsunterlagen sind nicht so früh versandt worden wie das ursprünglich geplant war. Der früheste Vergabebeschluss wäre in der Gemeinderatssitzung am 25. Juli möglich, heißt es aus dem Rathaus. Danach beginnen die Ferien und die Aufnahmen von Arbeiten sind damit eher unwahrscheinlich. Um aber einen möglichst kurzfristigen Verfahrensablauf gewährleisten zu können, strebt die Verwaltung eine Übertragung des Vergabebeschlusses an den Technischen Ausschuss an. Die Submission findet am 28. Juni statt.

„Fristen gewährleistet“

Am 10. Juli könnte, so die Verwaltung, das geprüfte Ergebnis zur TA-Sitzung vorliegen. Durch die Vergabe zu diesem Zeitpunkt „werden die erforderlichen Fristen für einen Baubeginn in den Sommerferien gewährleistet“, schreibt die Verwaltung.

Der Gemeinderat hat nun das Wort. Er kann am Donnerstag, 27. Juni, die Angelegenheit an den TA übertragen. Geplant ist zunächst ein neuer Eingangsbereich mit überdachtem Fahrradabstellplatz, ein Bereich mit einem kleinen Marktplatz und einer Spielzone, eine kleine Bühne, ein barrierefreier Zugang und ein grünes Klassenzimmer.

Die Kosten wurden im November 2018 mit 210 000 Euro (zuzüglich Baunebenkosten) beziffert. Die Investitionssumme für das gesamte Planwerk mit sieben Modulen lag bei der ersten Präsentation bei rund 480 000 Euro. Die Fachleute vom Planungsbüro sprechen von einem Forscherhof. Dabei entstünden Freiräume, die das Lernen lernen.

Auf der Tagesordnung steht auch die Feststellung von eventuellen Hinderungsgründen für den Eintritt in den Gemeinderat. Am 26. Mai wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. Die 18 gewählten Bewerber haben ihre Wahl angenommen und verbindlich erklärt, dass keine Hinderungsgründe vorliegen. Die Verwaltung hat ebenso keinen Hinderungsgrund feststellen können.

Somit ziehen am Donnerstag, 25. Juli, die folgenden Räte in das Kommunalparlament ein: Peter Riemensperger, Günter Tschitschke, Bernhard Ries, Sandra Stickel, Cornelia Fischer, Andreas Trier (alle Freie Wähler), Katharina Kohlbrenner, Barbara Hefner, Georg Sommer, Ralf Kohl (alle CDU), Rolf Sauer, Dagmar Klopsch-Güntner, Julia Weiss (alle SPD), Michael Haug, Ina Reis, Sarah-Isabella Nick-Toma, Hans-Jörg Habermehl, Felix Scheffer (alle Bündnis 90/Die Grünen).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019