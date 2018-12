Kombibad: Gemeinde hofft noch auf Zuschuss

Noch kann die Gemeinde Ilvesheim auf einen Zuschuss für das geplante Kombibad hoffen. Bis zu vier Millionen Euro könnten in das 15-Millionen-Euro-Projekt fließen, wenn die Kommune den Zuschlag bei einem Förderprogramm des Bundes erhält. Eine Auswahl sollte schon getroffen sein. Doch der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat beschlossen, die Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro aus dem Haushalt 2018 nach 2019 zu verschieben. Gleichzeitig werden zusätzlich 100 Millionen Euro draufgesattelt. Damit stehen 200 Millionen Euro für die Jahre 2019 bis 2023 zur Verfügung.

Frist verlängert

Die Frist für die Einreichung von Projekten wurde auf den 19. Dezember verlängert. Die bis dato eingereichten Bewerbungen haben weiterhin Gültigkeit. Ilvesheim muss demnach nicht noch einmal einen Antrag wegschicken. „Die Förderprojekte werden voraussichtlich im Februar/März 2019 ausgewählt“, stellt das Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat in Aussicht. Im August dieses Jahres hat sich der Gemeinderat Ilvesheim in einer nichtöffentlichen Sitzung mehrheitlich für eine Bewerbung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ausgesprochen (wir berichteten). Die Unterlagen für das geplante Kombibad wurden beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung eingereicht.

„Die Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro stehen für die Förderung investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integration in der Kommune und die Stadt(teil)entwicklungspolitik zur Verfügung“, heißt es beim Bundesministerium. Der Ilvesheimer Gemeinderat fühlte sich mit seinem geplanten Kombibad davon angesprochen. Aktuell wird am Großprojekt der Inselgemeinde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Freien Wählern festgehalten. Die Fraktion der Grünen sprach sich von Beginn an gegen das Bad aus, die CDU versagte im Mai dieses Jahres dem Projekt wegen zu hoher Kosten die Unterstützung.

Noch bis Donnerstag, 13. Dezember, hat ein Bürgerentscheid Gültigkeit. Vor drei Jahren nahmen von 7183 Stimmberechtigten 3117 an der Abstimmung teil. 2049 Ilvesheimer Einwohner - 28,5 Prozent - stimmten für das Kombibad, 1060 (14,8 Prozent) dagegen. Bürgermeister Andreas Metz betonte in jeder Diskussion, dass er sich an das Votum der Bürger gebunden fühle.

Ende September hat die Ratsmehrheit von SPD und Freien Wählern eine modifizierte Entwurfsplanung für das Bad vergeben. Vorausgegangen war die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die überarbeitete Planung, die verschiedene Module berücksichtigt, wird dem Gemeinderat samt aktueller Kostenberechnung am Montag, 17. Dezember, wieder vorgelegt. Die Ratssitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 09.12.2018