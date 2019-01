Komik auch ums Kombibad

Noch sieht man nicht viel von der Bühne, das Bild mit der Reichstagssilhouette liegt im Dunkeln. Dafür erstrahlt die Mehrzweckhalle im Saallicht umso heller. Besser gesagt, roter: auf den Tischen sind Nelken und Wahlkampfslogans dekoriert, und bevor es losgeht mit dem Kabarettprogramm, werben die Gastgeber vom SPD-Ortsverein noch kurz für die anstehende Kommunalwahl.

Dagmar Klopsch-Güntner und Philipp Kaltschmitt stecken ihre politischen Claims ab, mittendrin das Kombibad und seine Finanzierung. „Zu teuer?“, fragen die Gemeinderäte und geben gleich die Antwort: Nein, wenn man die Einsparungen bei der Kinderbetreuung in die Rücklage aufnimmt. Unterschreiben kann man zudem ein Volksbegehren, das gebührenfreie Kindertagesstätten einfordert. Das Publikum an den voll besetzten Tischen applaudiert. Und ist bereit für den schon traditionellen Auftritt des Kabaretts Dusche.

Riskantes Programm

Im Spätjahr brachten die Mannheimer Lokalmatadoren ihr neues Programm, „Schicksalsjahre einer Kanzlerin“, an den Start, und im stärker werdenden Scheinwerferlicht sieht man nun auch Angela Merkel. Jedenfalls ihren Rücken im roten Blazer, dahinter das Regierungsgebäude in dramatischer Götterdämmerung. Es sei diesmal um ein besonders riskantes Programm, geben Josefin Loessl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch zu Protokoll. Eine Behauptung, die man in den nächsten Stunden auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen kann.

„Ist die Kanzlerin wirklich alternativlos“, fragen sich die drei Kabarett-Urgesteine, mal „muttiviert“ von Bodenständigkeit und Durchhaltevermögen, mal genervt von der „gnadenlosen Machtmatrone“ – es ist ein roter Faden, der sich durch den Abend zieht. Loessl spinnt ihn weiter, wenn sie immer wieder „Die Merkel ist an allem schuld“ intoniert und sich dabei die zweckentfremdete Melodie der Habanera aus Bizets „Carmen“ ins Hirn frisst. Mal holen ihn auch die beiden Herren in ihre Dialoge, wenn sie über Gartenarbeit, Markus Söders Kruzifix-Ideal oder eine schleichend einsetzende Vergesslichkeit debattieren. So arg riskant ist das noch nicht, es ist aber immerhin handwerklich gut gemachte Komödie. Dafür geht Politiker-Beleidigen immer: Andrea Nahles wird für ihre „Trullahaftigkeit“ gescholten, Alice Weidel als Domina und Gauland als „präseniler Krawattenträger“ bezeichnet. Und der US-Präsident: Ohne Trump geht es nicht. Aber eine Kittelschürzenträgerin, die ihm Leberwurst-Carepakete schickt? Ein Bild mit wehendem Toupet? Na ja. Wunderbar treffend schlägt dagegen der „Reichsbürger“-Gag ein: Rentner Schmittke, mit Lodenjanker, Schießgewehr und Kommandoton unverkennbar der selbst ernannte „Reichskanzler“ Norbert Schittke, knöpft einem verdutzten Polizisten erstmal Ausweis und Dienstmarke ab, bevor er einen Schwall wilder Verschwörungstheorien hervor kübelt und auch mit Verwünschungen gegen „Mohren und Moslems“ nicht spart.

Seitenhieb auf Gastgeber

„Schmittke“ hat noch einen Bruder im Geiste, der über chemisch verseuchte Kondensstreifen, die Illuminaten und den Videobeweis räsoniert – diese zwei Figuren sind in der Tat kabarettmäßiges Neuland, und fast könnte man über sie spotten, wären sie nur nicht so nah an der Realität.

Und dann gibt es noch die Momente, in denen man einfach Wohlgefühl empfindet: Wenn „Liesel“ in breitem monnemerisch halb verstandene Weisheiten von sich gibt, Loessl als Bundestags-Telefonseelsorge an den Apparat geht oder ihre Kollegen die hohe Kunst des Wortwitzes zelebrieren: atemloses Sprechtempo, geistreiche Pointen, unendliche Wortverdrehungen, bis selbst sie fast den Faden verlieren. Am Ende gibt es einen Riesenapplaus, eine Zugabe von den Künstlern und noch einen Seitenhieb auf die Gastgeber: „Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder – falls es die SPD dann noch gibt.“

