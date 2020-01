Komiker tritt auf

Sein Auftritt im Oktober war ein großer Erfolg, deshalb gibt es im März eine Wiederholung. Am Samstag, 14. März 2020 tritt der Kabarettist Christian Chako Habekost noch einmal in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle auf. Um 20 Uhr geht es los. Veranstalter sind erneut die Freien Wähler Ilvesheim. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 11. Januar 2020, ebenfalls in der Mehrzweckhalle von 10 bis 11 Uhr. Pro Person können maximal sechs Eintrittskarten verkauft werden. „Damit wirklich jeder Interessierte die gleiche Chance auf Eintrittskarten hat, haben wir uns wegen der Erfahrungen der vorherigen Vorverkäufe entschlossen, alle Karten in den Vorverkauf zu geben“, teilen die Veranstalter mit. Vorbestellungen oder Kartenreservierungen sind deshalb nicht möglich. Die Freien Wähler bitten dafür um Verständnis. Habekost tritt mit seinem Programm „De edle Wilde“ auf. In seiner Show macht er das Publikum zur Reisegruppe und sich zum Tourguide. Habekost: „Das ist bisher mein emotionalstes Programm.“ red

