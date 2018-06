Komplizierter Wechsel mit Mehraufwand

Anzeige

„Wir haben einen Systemwechsel, der erst einmal erfasst und verstanden werden musste“. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz spricht über die Umstellung von Kameralistik auf Doppik. Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und der damit verbundene Umstieg ist für Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum Jahre 2020 Pflicht. Ilvesheim führte das NKHR zum 1. Januar 2018 ein. Am 26. Juli soll der erste doppische Haushalt der Inselgemeinde verabschiedet werden. Am Donnerstag, 28. Juni, bringt die Verwaltung im Gemeinderat den Haushaltsentwurf ein.

Von einer „sehr komplizierten und aufwendigen Sache“ spricht auch Ilvesheims Kämmerer Klaus Hering. Es hätten sich unwahrscheinlich viele Fragen ergeben, so Hering. Der Systemwechsel führte zu einem eindeutigen Mehraufwand. Zudem war der Kämmerer teilweise auf sich alleine gestellt, erwähnt Bürgermeister Metz die ungenügende personelle Situation. „Das gesamte Vermögen der Gemeinde Ilvesheim musste erfasst werden“, nennt Hering eine Basisarbeit. Nun weiß die Kommune, dass ihre Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze einen Wert von elf Millionen Euro haben.

Vermögen erfasst

Alle Vermögensbestandteile sind erfasst, auch Stühle wurden inventarisiert, ist den Worten von Kämmerer Hering zu entnehmen. „Die Gemeinde wird betrachtet wie ein Unternehmen“, ergänzt Bürgermeister Metz. Dies erforderte, so Metz, dass der Kämmerer die knapp 400 Seiten des alten Haushalts gänzlich neu schreiben musste, eine Fortsetzung wie in den Jahren zuvor nicht möglich war. Der neue Haushalt mit neuen Begrifflichkeiten erfordere auch andere Darstellungsweisen, verabschiedete sich der Kämmerer von gewohnten Mustern. Neu sei dabei auch, dass der Ressourcenverbrauch aufgezeigt werde. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist entfallen.