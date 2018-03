Konkurrenz in der Region zu stark

Anzeige

„Im realistischen Fall fahren wir Verlust ein.“ Bürgermeister Andreas Metz blickte in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Ernüchterung auf das Ergebnis einer Studie, die die Rentabilität eines Saunabetriebs zum Gegenstand hatte. Das beauftragte Planungsbüro kplan war zu dem Schluss gekommen, dass sich eine Sauna-/Wellnessanlage im geplanten Kombibad nicht rentiere. Aufgrund der relativ starken Konkurrenz und der Ergebnisse aus der Szenarioanalyse rieten die Fachleute davon ab, eine solche Einrichtung einzuplanen.

Allerdings schlägt das Büro vor, die technischen Voraussetzungen hierfür bei der Planung des Kombibads zu berücksichtigen. Man sollte, so kplan, eine „spätere Erweiterungs- bzw. Nachattraktivierungsmaßnahme“ in Erwägung ziehen. Auch die Kooperation mit einem privaten Partner, der beispielsweise Spa und Fitness anbietet, brachten die Planer ins Spiel. Der Gemeinderat, der am 27. Juli 2017 die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte, nahm das Ergebnis zur Kenntnis. Das Honorar beläuft sich auf 24 740 Euro.

„Eine Investition muss gut überlegt sein,“ nannte Bürgermeister Metz den Grund für die Untersuchung. Die Kommune hatte damit geliebäugelt, im Kombibad eine Saunaanlage zu eröffnen. Im Hinterkopf waren dabei auch Überlegungen, damit Überschüsse zu erwirtschaften, um die Verluste beim Kombibad zu reduzieren. Die Fachplaner, die von einer zusätzlichen Investition in Höhe von 1,5 bis zwei Millionen Euro ausgingen, kamen zu dem Schluss, dass rund 24 500 Besucher im Jahr für die Deckung der Kosten vonnöten seien. Da habe man aber noch nichts verdient, so die Studie. Realistisch seien jedoch rund 22 500 Besucher, was zu einem Minus in Höhe von 23 700 Euro führen würde, klärt die Untersuchung auf. Die Kosten für die Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen – wie Leerrohre oder Anschlüsse – interessierten den Grünen-Rat Michael Haug. Errechnet waren diese noch nicht. Doch Bürgermeister Metz gestand zu, dass die Kostenfrage geklärt werden müsse.