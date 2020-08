Konzert im Vetter-Park

Zu einem Mittagskonzert laden das Kurpfälzische Kammerorchester und die Heinrich-Vetter-Stiftung am Sonntag, 16. August, um 13 Uhr in die Goethestraße 13 ein. Der Park bietet unter Corona-Bedingungen die Möglichkeit, ein kompaktes Konzert ohne Pause mit Werken von Franz Xaver Richter, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowski zu spielen.

Wer dabei sein will, sollte sich mit vollem Namen, Adresse und Rufnummer (auch einer Begleitperson) per Mail auf anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de oder per Post an Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, 68549 Ilvesheim, anmelden. Registrierungen sind bis 9. August möglich. Ist die Anmeldezahl zu hoch, wird gelost.

Parkplätze am Hallenbad

Am Dienstag, 11. August, erfolgen eventuelle Absagen per Mail oder telefonisch. Erfolgt keine Absage, dann ist die Teilnahme „gebucht“. Bei schlechten Wetter findet das Konzert, entsprechend ausgeschildert, in der Mehrzweckhalle statt. Ilvesheimer sollten wegen der Baustelle in der Goethestraße zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Gäste von außerhalb nutzen die Parkplätze an der Neckarhalle/Hallenbad. Der Fußweg beträgt rund zehn Minuten und ist ausgeschildert. hat

