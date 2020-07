Kostenlose Hilfe bei Aufgaben

Das evangelische Kinder- und Jugendwerk und das evangelische Schuldekanat Ladenburg-Weinheim bieten in den ersten zwei Ferienwochen kostenlos ehrenamtliche Nachhilfe an. Das teilte der evangelische Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim mit. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis Klasse 9, die im Bezirk wohnen oder zur Schule gehen. Dazu zählen Dossenheim, Schriesheim, Hirschberg, Heddesheim, Weinheim, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim, Ladenburg, Weinheim, Hemsbach und Laudenbach.

Das Interesse der Schülerinnen und Schüler ist sehr hoch, sodass jetzt dringend weitere Nachhilfelehrer gesucht werden, teilte eine Sprecherin des Kirchenbezirks mit. Die Nachhilfelehrer sind keine Profis, sondern Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie wissen, was beim Nachhilfeunterricht zu beachten ist, und werden nur in den Fächern Nachhilfe erteilen, in denen sie selbst sehr gut sind.

Kommunikation per Video-Chat

Die Nachhilfe soll online per Videochat erteilt werden. Wo das nicht möglich ist, weil beispielsweise die technische Ausrüstung fehlt, werden Treffen vor Ort in Gemeindehäusern unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen ermöglicht.

Das Programm startet mit dem Kennenlernen an den beiden ersten Ferientagen (Donnerstag, 30. und Freitag, 31. Juli). Gelernt wird dann vom 3. bis 14. August. In welchem Rhythmus und wie lang sich Mentor und Schüler treffen, entscheiden die Tandems gemeinsam.

Info: Mehr Informationen unter www.ekjw.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020